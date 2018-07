C-4 aún no opera de manera adecuada

MUNICIPIO DESCONOCE CUÁNDO FUNCIONARÁ COMO DEBE SER

Sigue sin funcionar el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4) y autoridades municipales desconocen cuándo operará adecuadamente ya que éste, está a cargo del Estado.

El alcalde Jorge Zermeño Infante, dijo que todavía existe demora en la atención que recibe la ciudadanía que solicita apoyo a través del 911.

"Yo le he criticado, el 911 está en la Ciudad de México, las llamadas que tú haces al 911 tienen que triangularse de todo el país, lo mismo si hablas de Tijuana, Guadalajara, Mérida, de Torreón, tienes que hablar a un teléfono que concentra todo en la Ciudad de México y de ahí baja a los C-4 ó C-5, ya sabemos que el C-4 aquí todavía no funciona"

"Son llamadas que tardan mucho en recibirse y hay ocasiones que tardas más de 15 minutos de que la policía se entere de que hay una llamada de auxilio, yo lo he criticado a nivel nacional, les he dicho que esto no puede seguir así; hay un teléfono aquí de la Policía local, lo difundimos para que la gente pueda hablarnos directamente y poder atender las llamadas de auxilio".

Sin embargo a diferencia del número de emergencia 911 ó el 066 que anteriormente operaba y que eran más fáciles de recordar, el teléfono directo de Seguridad Pública (729-00-99) es más largo y difícil de recordar en situaciones de emergencia. No obstante, Jorge Zermeño dijo que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para las acciones de seguridad, sin embargo, al preguntarle si tenía conocimiento de cuándo entraría en función el C-4 respondió: "pregúntele al gobernador".

Aunque desconoce las fechas, el alcalde espera que una vez puesto en marcha la respuesta del Centro de Comunicaciones más efectiva. Fue en el mes de enero de este año, cuando el edil declaró que el C-4 no funcionaba.

Emergencia Alternativa: Alternativa: ⇒ El teléfono directo de la Policía local 729-00-99, tiene una respuesta más rápida que el 911. ⇒ Desde que inició la administración actual, el alcalde informó que el C-4, que depende del Estado, no funcionaba. ⇒ Luego se dio a conocer la intención de construir un C-5, pero el proyecto no logró prosperar.

Le falta. Sigue sin operar al cien por ciento el C-4, por lo que las llamadas al 911 tardan en llegar a Seguridad Pública hasta 15 minutos.

