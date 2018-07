Crece la polémica por nombramientos

REITERó SU LLAMADO A LA CALMA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS

El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, minimizó ayer las críticas que han desatado algunos nombramientos de su futuro gabinete y defendió el anuncio de Manuel Bartlett como futuro director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entrevistado por medios locales en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, consideró que son normales las descalificaciones luego de haber destapado el nombre del ex priista.

"Como vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco no les gustan algunas cosas", señaló previo a volver a la Ciudad de México tras una visita de trabajo al sur del País.

"Los entiendo, pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera de nadie, voy a cumplirle a los mexicanos".

- ¿Hay una guerra sucia contra su gabinete?, se le preguntó.

- Creo que es natural que exista la crítica porque durante muchos años se llevó a cabo una política en donde no contaba el pueblo, eran nada más los políticos y los llamados hombres de negocios los que dominaban México, respondió.

La designación del ex gobernador de Puebla, anunciada la semana pasada, fue criticada por diversos sectores políticos e incluso dentro de Morena, donde la diputada electa Tatiana Clouthier consideró que había mejores opciones para el cargo.

El tabasqueño anunció además ayer que en su Administración habrá una reestructuración de la CFE que, afirmó, hoy se ve obligada a comprar energía a los particulares.

"Hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica, ahora ya compran la mitad de la energía eléctrica que consumimos y se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica a la CFE", aseveró.

"Se piensa que el subsidio se le da al consumidor y no, el subsidio se le está dando empresas que le venden energía eléctrica la CFE. Han dejado que se cierren las plantas de generación de energía".

Por otro lado, López Obrador, reiteró su llamado a la calma a los trabajadores sindicalizados ya que la descentralización de la Administración Pública que tiene contemplada no afectará sus empleos.

"No se va a despedir a nadie y el ajuste lo vamos hacer arriba. Arriba los de abajo ya bajo los privilegios", agregó.

HABíA MEJORES OPCIONES: CLOUTHIER

Tatiana Clouthier Carrillo, ex coordinadora general de campaña de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que "había mejores opciones", que Manuel Bartlett Díaz, para la dirección de la CFE, como anunció el virtual presidente electo.

Sin embargo, Clouthier expresó que "el que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país".

Clouthier Carrillo dijo que está siendo considerada por el tabasqueño para ocupar la subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa, y Organizaciones Civiles.

Declaró que López Obrador no le ha preguntado su opinión sobre el nombramiento de Bartlett.

-¿Le ha aconsejado algo a Andrés Manuel?

-Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor (Andrés Manuel López Obrador) decide.

Precisó que ya no es coordinadora, pero tiene encargos, y ahorita está colaborando en la transición.

En entrevista, después de atestiguar la firma de un convenio entre la agrupación Redes Quinto Poder y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), para la impartición de talleres a población vulnerable, Tatiana Clouthier fue cuestionada también sobre su expectativa en cuanto a la relación entre el gobierno estatal de Jaime Rodríguez y la próxima administración de López Obrador. Lo anterior, a raíz de las declaraciones de "El Bronco" de que espera un mejor trato de la federación, tras no acudir a la reunión de la Conago con el tabasqueño, y señalar que no fue porque es una pérdida de tiempo, y porque además no va a "pelar" a Andrés Manuel, ya que todavía no es presidente.

-¿Cómo será la relación entre el gobierno electo con el estatal?

-Ni soy el presidente de la República ni soy la que reparte el dinero ni soy la que le recibe las quejas a "El Bronco", entonces pues que hay que esperar. (Con información de Reforma y Agencias).

'Un refrito'

Manuel Bartlett calificó como "estúpidas" las críticas que han sido lanzadas en su contra tras el anuncio de su nombre para encabezar la CFE y acusó que provienen de la derecha en el País.

En entrevista, aseguró que los señalamientos que cuestionan su pasado político reflejan, en el fondo, una preocupación por el proyecto que pretende aplicar el próximo Gobierno en matera energética.

"Es normal, son las descalificaciones más estúpidas que se han hecho año tras año y no tienen qué ver con el tema de la energía en su gran mayoría.

"Lo que está claro es que es una posición que proviene de la derecha en este País", consideró el ex priista.

El poblano dijo además que respeta la postura de Tatiana Clouthier, quien expresó su desacuerdo a su nombramiento.

"Allá ella, ese es su derecho de decir lo que convenga, desde su punto de vista. La respeto, es una mujer inteligente, hizo una buena labor invitada por AMLO a coordinar su campaña y yo la felicito por eso", sostuvo.

El ex Secretario de Gobernación lamentó además que se haga referencia a su papel en la cuestionada elección presidencial de 1988, aún cuando no tiene relación con el proyecto energético.

"Son descalificaciones absurdas que pretenden ocultar su principal preocupación que es la política que se propone para el sector.

"¿Qué tiene que ver ese tema con el nombramiento? Nada. El tema del 88 es un refrito del refrito para utilizarlo como un slogan vacío de descalificación", indicó Bartlett.

Sostuvo que cuenta con experiencia suficiente en el sector energético, pues trabajó en el tema en por lo menos dos legislaturas en el Senado.

Críticas. López Obrador a Manuel Bartlett con el próximo director general de la CFE.

