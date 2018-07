Caída del sistema, invento de Salinas, Diego y Calderón: Barlett

CIUDAD DE MÉXICO.-

El senador Manuel Bartlett, designado por Andrés Manuel López Obrador como futuro titular de la CFE, aseguró que no tienen fundamento las críticas hacia su nombramiento por su pasado priísta y por supuestamente haber operado "la caída del sistema" en las elecciones presidenciales de 1988.

"No tiene nada que ver la caída del Sistema; eso fue una invención de Salinas, Fernández de Ceballos y Calderón para ocultar que ellos quemaron los paquetes electorales. Eso es un hecho, la caída del sistema es una metáfora, no se cayó ningún sistema y yo no voy a ser chivo expiatorio de ellos", aseguró en entrevista. Bartlett Díaz dijo que el mandato de López Obrador fue que una vez que comience la transición, trabaje en el rescate de la empresa del Estado Mexicano que opera con severas pérdidas.

El senador por el PT aseguró que las grandes empresas de electricidad del mundo no están dirigidas por electricistas, sino por empresarios, financieros y funcionarios públicos.

"Electricidad de Francia, que es una de las empresas más grandes de electricidad del mundo, ha sido dirigida por funcionarios públicos, de manera que es un absurdo decir que no tengo experiencia en electricidad cuando yo he sido Secretario de Gobernación; que está pendiente de todo lo que ocurre en el país, y uno de los temas es la electricidad, lo sindicatos, de manera que conozco de primera mano todo eso", aseguró.

Insistió que las críticas hacia su persona provienen de unos cuantos que no quieren que se recate a CFE en el sexenio lopezobradorista.





