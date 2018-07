Me fui de Santos por Irarragorri: Marchesín

CIUDAD DE MÉXICO.-

Agustín Marchesín no se irá de América hasta que lo "corran". El arquero de América aseguró que no existe ninguna oferta para que deje el balompié mexicano y vista la casaca del Boca Juniors de Argentina.

Marchesín comentó que está contento con el trato que ha recibido desde que llegó a la institución azulcrema y reveló que dejó a Santos Laguna por diferencias que tuvo con la directiva que encabeza Alejandro Irarragorri.

"Siempre que he estado cómodo de la institución tanto en Lanús como en Santos; en el primer torneo preguntaron por mí y no me fui pero en el segundo (con los laguneros) pasaron cosas que no me gustaron, no me sentí cómodo con cosas que me dijo el presidente que no me cumplió y en su momento pedí mi salida pero hoy no tengo por qué pedir mi salida.

"Estoy muy bien acá, luché mucho para estar en una institución como es América, es un sueño estar acá y Boca (Juniors) nunca ha venido no sé por qué se ha utilizado mucho mi nombre no sé con qué finalidad pero yo estoy feliz acá, en Santos no me quedé porque no puedo estar en un lugar donde no te valora el presidente, esta oportunidad en América la defenderé a muerte y estaré aquí hasta que me echen", agregó.

Marchesín señaló que no existe ningún pretexto y este martes cuando América se mida a Veracruz dentro de la Copa MX, buscarán el triunfo sin importar que las condiciones de la cancha no sean las óptimas. "Estamos con la mentalidad de ir por los dos torneos, sabemos del club en el que estamos y esa responsabilidad linda de pelear lo que uno juega es muy importante para nosotros", sentenció.





