'Había mejores opciones que Bartlett', dice Clouthier

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Tatiana Clouthier Carrillo, excoordinadora general de campaña de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que "había mejores opciones", que Manuel Bartlett Díaz, para la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como anunció el virtual presidente electo.

Sin embargo, Clouthier expresó que "el que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país".

Clouthier Carrillo dijo que está siendo considerada por el tabasqueño para ocupar la subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa, y Organizaciones Civiles.

Declaró que López Obrador no le ha preguntado su opinión sobre el nombramiento de Bartlett.

-¿Le ha aconsejado algo a Andrés Manuel?

-Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor (Andrés Manuel López Obrador) decide.

Precisó que ya no es coordinadora, pero tiene encargos, y ahorita está colaborando en la transición.

En entrevista, después de atestiguar la firma de un convenio entre la agrupación Redes Quinto Poder y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), para la impartición de talleres a población vulnerable, Tatiana Clouthier fue cuestionada también sobre su expectativa en cuanto a la relación entre el gobierno estatal de Jaime Rodríguez y la próxima administración de López Obrador.

Lo anterior, a raíz de las declaraciones de "El Bronco" de que espera un mejor trato de la federación, tras no acudir a la reunión de la Conago con el tabasqueño, y señalar que no fue porque es una pérdida de tiempo, y porque además no va a "pelar" a Andrés Manuel, ya que todavía no es presidente.

-¿Cómo será la relación entre el gobierno electo con el estatal?

-Ni soy el presidente de la República ni soy la que reparte el dinero ni soy la que le recibe las quejas a “El Bronco”, entonces pues que hay que esperar.

-¿Se espera una buena relación?

"Yo no veo por qué no, son dos personas, las dos tienen capacidad, las dos quieren lo mejor para su comunidad, y habría que hacer lo que tenemos que hacer para podernos vincular; creo que lo que no cabe ahorita, hoy en día, es el no diálogo, creo que el que se va a la esquinita y se esconde, no quiere encontrar una solución", finalizó Tatiana Clouthier.





Clouthier expresó que "el que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país". (ESPECIAL)

Etiquetas: Tatiana ClouthierManuel Bartlett

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD