Lagunero sorprende a jueces de La Academia

El lagunero Fernando Dávila hizo un buen trabajo en el cuarto concierto de La Academia celebrado el día de ayer.

De acuerdo con varios usuarios a Fernando le sentó bien dejar a un lado el género norteño o de banda para incursionar en la balada.

El torreonense cantó el tema Pensar en ti, de Luis Miguel, se lo dedicó a su novia Fanny que se hallaba entre el público. Ataviado con un traje de color negro recibió buenas críticas de los jueces.

Edwin Luna le dijo que había mejorado mucho su interpretación, pero, “desafinaste en algunas canciones por estar preocupado por interpretar de una mejor manera”.

Edith Márquez recomendó a Dávila que trabajara mucho con su maestra de canto.

“Necesitas una técnica adecuada de respiración y de apoyo mandas toda tu voz a la cabeza, aquí a los resonadores, que es donde brilla la voz, te vas a lastimar”, comentó.

Arturo López Gavito dijo que el lagunero tiene mucho potencial.

“Has crecido enormemente, has evolucionado de manera contundente y cuando canta el corazón para mi las desafinaciones van en un segundo plano; y además te ves muy bien”, dijo.

Por su parte, Horacio Villalobos, dijo que el torreonense lo hizo vibrar.

“Comenzaste mal, pero después te empoderaste del escenario y me hiciste vibrar”.

Después de las críticas de los jueces, Fernando recibió la visita de su madre, Margarita Ortiz. Adal Ramones dijo que este tipo de encuentros lo hace recordar a sus padres, situación que lo hizo ver muy emocionado. “Yo tengo ahí algo que no he cerrado del todo. Yo llore mucho la muerte de mi padre, fue un ferviente fan de tu servidor, mi papá y mi mamá, y mi papá murió antes de que existiera Otro Rollo. No vio ni un programa ni que alcancé los sueños que a él le prometí, me dolió muchísimo”, dijo.





El torreonense cantó el tema Pensar en ti, de Luis Miguel. (ESPECIAL)

