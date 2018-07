Santos tiene equipo completo

TORREÓN, COAH.-

Los Guerreros están completos. La cancha del Estadio Corona fue sede ayer de la presentación de los refuerzos albiverdes para el Apertura 2018 de la Liga MX que ya disputa la segunda fecha.

El brasileño Matheus Dória Macedo, el ecuatoriano Ayrton Preciado, el argentino Martín Nervo, así como los mexicanos Alejandro Castro, Eduardo Herrera y Carlos Emilio Orrantia, se pusieron la playera albiverde, no sin antes ser objetos del tradicional pasillo desde el túnel, por parte de los seguidores locales.

Además, participaron en el acto del Ritual de Iniciación Guerrera, que consiste que abonados les pinten las caras con los colores verde y blanco, así como ondear una bandera en seis ocasiones, con motivo de los títulos logrados por Santos Laguna en el balompié mexicano.

Camino al vestidor para cambiarse y participar en el entrenamiento matutino del conjunto verdiblanco en la cancha del Corona, tanto Dória como Preciado, se acercaron a los aficionados que hicieron acto de presencia a pesar del calor y el alto porcentaje de humedad que reinaba en la región, para tomarse fotos y repartir autógrafos.

En la práctica, los refuerzos junto al resto de sus compañeros, entrenaron en dos grupos. Por un lado, efectuaron ejercicios regenerativos los que vieron acción el viernes en Morelia en la derrota ante Morelia, así como de espacios reducidos para los otros elementos.

El siguiente compromiso de la escuadra santista, será el próximo martes en Pachuca, visitando a los Tuzos por la Copa MX, donde los hidalguenses son líderes del sector, luego de vencer a domicilio 2-0 a los Toros del Atlético Celaya del Ascenso MX.

Tras el entrenamiento, Preciado y Dória, en compañía del Vicepresidente de Futbol de los Guerreros, José Riestra y el Director Técnico, Robert Dante Siboldi, comparecieron ante los medios de comunicación, quienes tuvieron una maratónica jornada en el Territorio Santos Modelo (TSM).

Sobre el zaguero brasileño, el estratega albiverde comentó: "Encontramos en Dória las cualidades que estábamos buscando para potenciar el equipo en esa zona, nos puede ayudar a ser más sólidos en defensa".

El amazónico indicó, que llega a los Guerreros de buena manera, ya que hizo pretemporada en su último equipo, por lo que está en condiciones de ponerse a las órdenes del cuerpo técnico para cuando sea requerido.

"Me gusta dejar todo en la cancha, utilizo mucho el físico y he estudiado mucho al Santos Laguna antes de venir, sé que es el último campeón", expresó el último fichaje albiverde.

Por lo que respecta a Preciado, dejó en claro que es una excelente oportunidad de triunfar en una liga muy competitiva como lo es la mexicana, donde tomó la decisión de venir, porque Santos es un club importante y hay retos que le gustaría conseguir, como lo es lograr el bicampeonato.

"Existe mucha responsabilidad al saber que es el último campeón y que hay jugadores de jerarquía. Hay que demostrar en cada partido que estás capacitado para estar en este equipo", añadió el artillero ecuatoriano.

Ayrton se considera un jugador rápido y que sabe asistir al delantero y aunque le gusta jugar más como extremo izquierdo, donde se siente cómodo, no tiene ningún problema en estar en el ataque en otra posición.

"De Santos lo que he visto, sé que le gusta tener la pelota y no darla en ningún momento por perdida, he venido con ritmo, por ahí tuve un paro de un mes, pero hace una semana jugué unos minutos", al mismo tiempo de señalar que el recibimiento ha sido muy bueno en la Laguna.





Los seis jugadores que llegaron a Santos para el Apertura 2018, Alejandro Castro, Matheus Dória, Carlos Orrantia, Eduardo Herrera, Martín Nervo y Ayrton Preciado pisaron ayer la cancha del estadio Corona. (Fotografías de Erick Sotomayor)

Todos los jugadores realizaron el ritual guerrero.

Matheus Dória y Ayrton Preciado fueron los últimos en llegar.

Los seis nuevos santistas portaron con orgullo los colores del equipo que defenderán.

Algunos aficionados fueron al estadio para convivir con sus nuevos Guerreros.

