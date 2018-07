Investigan discusión previo a tiroteo que dejó 5 muertos en Cancún

La Fiscalía General de Quintana Roo investiga el tiroteo de la noche del viernes, al interior de un local anexo al restaurante "Marina Las Jaibas", en la zona de Puerto Juárez, en Cancún, que dejó cinco muertos y tres heridos, estos últimos, reportados como estables.

La institución inició la carpeta de investigación 404/2018, por los delitos de homicidio y daños a la estructura del establecimiento en donde ocurrieron los hechos, en Playa del Niño.

Tres de los cinco muertos, fueron identificados como Juan C. M. L, de 41 años de edad, quien se desempeñaba como policía ministerial; Javes C. F, de 31 años y Lorenzo C. N, de 51 años de edad. Los otros dos cadáveres no han sido identificados.

Los tres lesionados se encuentran en un hospital recibiendo atención médica y se reportan como estables. Fueron identificados como Héctor J. C. B, agente ministerial; Carlos A. S. S y Raúl A. C. M.

En la escena del crimen fueron asegurados un total de 105 casquillos percutidos, de calibres diferentes: .223, 7.62x39, 5.7x28 y 9 milímetros.

Una primer hipótesis de cómo se desarrollaron los hechos fue descrita parcialmente por la Fiscalía, sin que quede claro si lo ocurrido fue un ataque directo, una emboscada o una riña.

De acuerdo con el relato dado a conocer hoy por la institución, Juan y Héctor, los dos elementos ministeriales involucrados en los hechos, llegaron juntos, a bordo de una lancha que los transportó de Isla Mujeres a Puerto Juárez, y descendieron en las inmediaciones del restaurante "Las Jaibas", rutina cotidiana ya que ambos laboran en la comandancia de la ínsula.

Ambos agentes, en compañía del capitán de la embarcación, quien les ofreció el transporte, se dirigieron al local donde se desarrollaron los hechos, ya que habían acordado adquirir el producto marino que se vende en el lugar, para su consumo y el de otro agente ministerial, quien se encontraba de descanso ese día y el cual llegó posteriormente para reunirse con sus compañeros.

Dentro del local se inició una discusión entre un hombre descrito como obeso, de aproximadamente 60 años y otra persona de tez blanca y acento cubano, quien cuestionaba quiénes eran las personas que estaban dentro del local.

Mientras eso ocurría, llegaron pescadores para el pago de la recolección del producto marino. En ese contexto, de pronto se desató el tiroteo con armas de fuego, de alto calibre, que presuntamente provenía de la parte frontal del establecimiento.

Ante el ataque armado, Héctor, comandante que resultó lesionado y el ministerial que se encontraba de descanso, se refugiaron detrás de una parte sólida.

El comandante, con su arma de cargo, "repelió la agresión en contra de una persona robusta que portaba un chaleco antibalas y un arma de fuego larga, quien subió por las escaleras disparando por todos lados, hiriendo a las personas que se encontraban en el interior del establecimiento", se indicó.

Ante el fuego cruzado que se registró en un corto tiempo, el que portaba el chaleco, resultó lesionado y salió corriendo para la planta baja, cuando cesaron los disparos y las personas armadas -entre cinco y seis hombres- se retiraron del lugar.

El reporte añade que uno de los heridos fue quien solicitó apoyo al número de emergencia, para luego trasladarse a un hospital para ser atendido médicamente.

En respuesta, las diversas corporaciones policiacas activaron los protocolos de seguridad y acudieron al lugar para prestar atención médica a los heridos y acordonar la zona, a fin de proceder a la investigación correspondiente.





