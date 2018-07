Reportan tiroteo en centro comercial de McAllen, Texas

Un tiroteo se desarrollaba en un centro comercial en McAllen, Texas, informaron las autoridades el sábado y advirtieron al público que no se acerque.

La policía del condado de Hidalgo dijo en su página de Facebook que había una persona disparando en el centro comercial La Plaza de McAllen, a pocos kilómetros (millas) de la frontera con México.

La policía de McAllen, la comisaría del condado de Hidalgo y otras agencias de seguridad acudieron al lugar.

Las distintas fuerzas, contactadas por teléfono, se negaron a brindar información. El centro comercial es uno de los más importantes del valle del Río Grande.

No había más información de inmediato.

#UDPATE: McAllen PD confirms a robbery attempt at jewelry store. All known suspects in custody. No injuries.

La policía de McAllen confirma intento de robo en joyería. Sospechosos en custodia. No se reportan heridos. pic.twitter.com/By1GHKlL1K