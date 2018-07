Invita AMLO a De la Fuente a ser embajador en ONU

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso al ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, para ser el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el próximo gobierno.

En conferencia en la casa de transición, acompañado por el doctor De la Fuente, López Obrador indicó que lo invitó por su trayectoria pública y académica, por lo que será de mucha utilidad su experiencia en la representación de México ante la ONU.

Adelantó que el próximo gobierno tiene interés en que sea acompañado y asistido por la observación de la ONU en dos temas fundamentales: el combate a la corrupción [transparencia en todas las acciones de gobierno] y los derechos humanos [para constatar que se van a respetar].

"En estos dos temas, transparencia y derechos humanos, va a ser de mucha utilidad que tengamos la representación de México encargada al doctor Juan Ramón de la Fuente", explicó.

López Obrador destacó que en cuanto a derechos humanos, su administración estará interesada en que la ONU constate que nunca más se cometan "casos tristes y dolorosos" como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México agradeció al virtual presidente electo la invitación para representar al país ante la ONU. "Me distingue y me compromete a tratar de seguirle sirviendo a México como he procurado hacerlo en los diversos cargos que he tenido", dijo.

Aclaró que la invitación está sujeta a su ratificación -en su momento- por el Senado de la República.

