Siboldi repetirá a Acevedo en el arco

Torreón, coah.- Mientras que por un lado, el Director Técnico de Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, confirmó a Carlos Acevedo para el duelo de mañana en Morelia, por el otro, indicó que si no llega Pol Fernández, se da por bien servido con los refuerzos con los que cuenta para el Apertura 2018 de la Liga MX.

Y es que el timonel albiverde, señaló que la buena actuación del canterano en el duelo frente a Lobos BUAP, fue determinante para que esté el viernes por la tarde de inicio bajo los tres postes, en el encuentro ante Monarcas.

"Carlos (Acevedo) se ganó la posibilidad de repetir, la competencia es esta, quien baje poquito, cederá su lugar, el que se descuida, puede perder su posición" dijo ayer el uruguayo al finalizar la práctica de los Guerreros en el Territorio Santos Modelo.

Sobre Jona Orozco, el estratega aclaró que la decisión de dejarlo en el banquillo ante los Lobos BUAP, fue una cuestión técnica y no por indisciplina, como se ha manejado en torno al experimentado cancerbero.

"Fue una decisión técnica, presentó un malestar estomacal fuerte y lo imposibilitó de estar en el entrenamiento del viernes para jugar el domingo, ahí se planteó cómo se trabaja y no pudo estar, fue fuerte lo que le dio, el sábado trabajó diferenciado y el domingo se tomó la decisión, no hay otra historia".

Dijo que en su papel de estratega, siempre tratará de proteger al jugador: "Escuché indisciplina, pero entiendo que lo expresa la gente que no viene al TSM y dice cualquier barbaridad".

Aclaró que en esa posición, ahora la competencia por la titularidad en el arco será entre Orozco, Acevedo y el tercer arquero, Joel García, quien tiene muchas posibilidades de que juegue la Copa MX debido a la regla de menores.

Mientras que el delantero ecuatoriano Ayrton Preciado y el brasileño Matheus Dória Macedo ya están en la Comarca, listos para su presentación y debutar en la Copa MX, la situación de Pol Fernández, sigue complicándose por la injerencia de varios promotores del mediocampista argentino.

Sobre el cierre de registros, Siboldi comentó: "Espero que no, pero si ese es el plantel, muy bien, la idea es que fueran tres, con la posibilidad que venga otro más, pero no hay apuro, no quiero cometer errores, sin que sea compra de pánico, debe ser algo bien pensado como el torneo pasado, para que se logren los objetivos".

Dijo que en el caso de Preciado, tuvo una pequeña lesión hace un mes, pero ya está listo y preparado para jugar, ya que viene en ritmo de partido y es ventaja, aunque le falta el conocimiento con sus compañeros, la adaptación, pero está acostumbrado a jugar en diferentes situaciones de geografía como en la altura y a nivel del mar.

Habló de los planes que tiene para los refuerzos: "Pensamos que fuera Copa, pero primero debemos ver a Dória y Preciado, que realicen el test de fuerza y resistencia, partir de ahí en cuanto a las evaluaciones, veremos si estarán en Copa".

Por otro lado, a Siboldi no le asusta que en el duelo de mañana, Monarcas juegue al filo del reglamento, para cobrarse la injusticia arbitral de la fecha inaugural, donde cayeron en Toluca ante los Diablos Rojos.

"Tendrán que hacer lo que tengan qué hacer en su primer partido de local, nosotros lo nuestro, salir a ganar el partido, lo que haga el rival nos ocupa en estar informados en lo que hará el equipo, si fue afectado o no por el arbitraje, ya es historia, nosotros saldremos con mentalidad ganadora".

Y es que el charrúa comentó que si van a compensar en cada partido por el tema arbitral, en cada fecha habría revancha o predisposición y aunque la molestia ahí está, ya pasó y deben darle vuelta a la página.

"Nunca he dejado de creer en el arbitraje, como todo en la vida, hay elementos buenos y regulares, que pueden tener más o menos capacidad, pero tratan de ser honestos y mientras no nos muestren lo contrario, yo seguiré igual".

En una semana corta al jugar el viernes, con pocas sesiones de práctica, a Siboldi le gustaría por un lado tener más entrenamientos, pero al faltarles ritmo de partido, lo más benéfico es tener la mayor cantidad de partidos posible, por lo que ya se frota las manos, que en agosto tendrá intensa actividad entre juegos entre Copa y Liga.

No sabe si repetirá el mismo cuadro que venció en la primera jornada a Lobos BUAP, ya que debe ver cómo están los jugadores, terminan y aunque es bueno repetir alineación, porque se genera ritmo de competencia, deben analizar al rival.

"Si dejamos a un once solo, no generaría competencia, tratamos de que sí sea, hay alta probabilidad que pueda repetir, pero es parte de la estrategia, ya que la idea de juego se mantiene y deben utilizarla, variando dependiendo del rival, pero deben jugar bien siempre y con una idea futbolística más clara".

El timonel albiverde, recalcó que la competencia interna en Santos Laguna, fue la base del logro del torneo pasado, ya que todos querían entrar y todos tuvieron su grado y porcentaje de participación, fueron parte del logro.

"Teníamos a 23 jugadores de campo más tres porteros, los que no estaban dentro de los 18 convocados, buscábamos que tuvieran competencia para que estuvieran en ritmo, ya sea con el Primer Equipo, Segunda División y Sub-20.

Por último, a título personal como Robert Dante Siboldi sin utilizar los colores del club, le mandó un mensaje a los aficionados que lo saludan y le desean la mejor de las suertes en la calle.

"Me sorprende mucho que en la calle muchas personas me dan las gracias, pero soy yo quien debo de dárselas, ya que por falta de conocimiento de lo que podíamos hacer como cuerpo técnico, nos dieron la posibilidad de la duda".

Indicó que tuvieron al menos, la oportunidad de poder generar resultados, donde existió paciencia por todas partes y de poco fueron creyendo, además que se obtuvieron los resultados deseados.

"No me den las gracias, no es necesario, soy yo quien quiero darle las gracias, pero tampoco se dejen llevar por comentarios negativos y un populismo mal fundado".

Robert Dante Siboldi con un auxiliar técnico ayer, en el entrenamiento de los Guerreros en el Territorio Santos Modelo . (Fotografías de Erick Sotomayor)

