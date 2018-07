Acusa abogado de 'El Chapo' a EU de retener pruebas

NUEVA YORK, EU.-

NUEVA YORK, EU







COMENTAR

El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán acusó el miércoles al gobierno estadounidense de quedarse intencionalmente con pruebas sobre supuestos asesinatos que los fiscales aseguran cometió Guzmán o su cartel y que, según el defensor, son pruebas que no quieren presentar hasta el momento del juicio.

Eduardo Balarezo, abogado de “El Chapo”, dijo en una declaración pública enviada a los medios de comunicación que los fiscales estadounidenses no han ofrecido datos necesarios sobre los supuestos asesinatos y que entonces resulta imposible preparar un juicio justo para Guzmán.

“Según nuestra Constitución, todo el mundo tiene derecho a un procedimiento legal y un juicio justo, tanto si su nombre es John Smith como Joaquín Guzmán”, dijo Balarezo en su declaración. “Las acciones del gobierno al retener pruebas son una burla a ese derecho y evitan la posibilidad de que Joaquín pueda defenderse”.

El viernes pasado, los fiscales del tribunal del distrito sur de Nueva York enviaron una carta a Balarezo en que aparece una lista de supuestas víctimas de asesinato por parte de Guzmán o el Cartel de Sinaloa, que él dirigía. En la lista algunas de las víctimas aparecen como “informantes” o “miembros de la organización Beltrán-Leyva” pero no hay nombres ni apellidos. Las fechas en esos casos tampoco son específicas y se asegura, por ejemplo, que las víctimas murieron entre enero de 1989 y septiembre del 2014.

“Necesitamos saber dónde, quien fue la víctima, si hay fotos, si hay testigos”, dijo Balarezo por teléfono a The Associated Press. El abogado asegura que el gobierno se queda con información para presentarla en el juicio por sorpresa y para que Guzmán no tenga tiempo para preparar su defensa.

“El Chapo” se ha declarado inocente de acusaciones de que su cártel lavó miles de millones de dólares y de que dirigió una campaña despiadada de asesinatos y secuestros. El juez federal que preside el caso, Brian Cogan, decidió recientemente que el juicio empezará en noviembre.

Cogan advirtió el miércoles a los fiscales del caso que deberían revisar la lista de víctimas que presentaron para que refleje mejor lo que se presentará en el juicio.

La lista, que puede verse en el sistema electrónico de la corte, incluye también fechas específicas y nombres de supuestas víctimas. Algunos ejemplos son Ramón Arellano-Felix, en febrero del 2002, o Francisco Aceves Urias, más conocido como “Barbarino” en febrero del 2015.

“El Chapo” fue extraditado de México a Nueva York en enero del 2017.





Eduardo Balarezo, abogado de “El Chapo”, dijo en una declaración pública enviada a los medios de comunicación que los fiscales estadounidenses no han ofrecido datos necesarios sobre los supuestos asesinatos y que entonces resulta imposible preparar un juicio justo para Guzmán. (EFE)

Etiquetas: EL CHAPOCHAPO GUZMAN

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD