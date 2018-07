Ex-escort de Zona Divas lleva semanas desaparecida en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO

El pasado 25 de mayo Edith Beltrán Lugo desapareció en Guasave, Sinaloa. Trabajaba como escort y se anunciaba en sitios web con el nombre de Andressa Domenique. La noche de ese viernes salió de Los Mochis a trabajar, pero sus amigas empezaron a preocuparse luego de recibir un mensaje de texto en el que Edith les pedía ayuda.

—Estoy en Guasave con un güey ondiando. ¿Te puedo avisar si pueden venir por mí y que me dejen un taxi? —escribió la joven a una de sus compañeras.

—A ver, no te entendí. ¿Ocupas que vayan por ti? —le contestó.

—Sí, ahorita que llegue a un lugar. No sé dónde ando —dijo Edith.

—¿Andas sola? —le preguntó.

—No, con el güey, pero anda bien mal —respondió la escort.

—Por eso, ¿pero sola te vas a regresar de Guasave? —insistió su amiga. Pero ya no hubo respuesta a ese último mensaje.

Edith Beltrán Lugo nació el 12 de julio de 1987, comenzó a trabajar como edecán y luego en el sexoservicio después del nacimiento de la primera de sus tres hijas.

Ella es madre de tres niñas de 15 y ocho años, además de una bebé de seis meses, a quienes mantenía con el apoyo de su mamá. Además de ser sustento de la familia, su idea era seguir trabajando para ahorrar y empezar un negocio propio, puesto que "una sabe que esto no es para siempre", dice una de sus compañeras.

Trabajaba principalmente en Los Mochis, de donde es originaria, en Culiacán y Guasave, pero también viajaba a la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. Ofrecía su servicio de compañía en Twitter y portales de internet.

"En la mayoría de las ciudades se anunciaba sola, en otras utilizaba gente que le consiguiera los clientes y les tenía que dar una comisión, luego sus clientes le marcaban de forma directa. En provincia trabajaba en páginas más económicas y en Los Mochis ni páginas hay (...), pagan muy poco y aquí todos se conocen, es un pueblo chico y un infierno grande, no es tan fácil esconder esto", explica una escort que reside en Sinaloa.

Añade que "el costo por el servicio es de mil 500 pesos la hora, pero se le tienen que dar 500 pesos a los que consiguen el trabajo y por un día, con tal de darles fiesta, son 3 mil o 4 mil pesos", detalla.

Según versiones de sus compañeras, Andressa Domenique fue contratada ese fin de semana por un cliente en Los Mochis y al siguiente día, después del servicio, el mismo hombre le comentó que estaba organizando una fiesta y le propuso que lo acompañara a un rancho rumbo a Guasave. Le pidió que contactara a "varias chicas", pero nadie quiso acompañarla, por lo que fue sola.

En su lista de clientes figuraban profesionistas, empresarios y miembros del crimen organizado. El último que contrató su servicio estaba relacionado con el narcotráfico, le apodan "El Güero", y compañeras de Andressa comentan que es integrante del Cártel del "Chapo" Isidro.

No era la primera vez que lo veía, pues el sujeto ya la había contratado antes, pero el 25 de mayo "se puso pesado el ambiente y ella mandó un mensaje y pidió que alguien fuera por ella, pero la zona es complicada y la misma seguridad del cártel no te deja pasar", asegura una de sus amigas.

"La zona a donde la llevaron, por donde está el rancho, es cercana a los laboratorios y donde está la siembra es antes de llegar de Los Mochis a Guasave, por eso es tan delicado", expone.

Cuando llaman para solicitar sexoservicio o entretenimiento para las fiestas que realizan ahí, algunas trabajadoras acuerdan atender a los clientes en Los Mochis y Culiacán, pero evitan viajar a Guasave por los riesgos que implica.

Los hermanos de la joven mochitense esperaron unos días antes de acudir con las autoridades. Pensaban que se había ido de fiesta o que estaba en sus giras de trabajo, mantenían la esperanza de que apareciera luego de unos días, pero después decidieron actuar. Investigaron con sus amistades y conocidos para dar con el paradero de Edith y tuvieron indicios sobre lo que había ocurrido.

Al reportar la desaparición, sus familiares no quisieron declarar el nombre del presunto responsable por miedo a represalias y las autoridades locales "no cooperan mucho por el tipo de gente de la que se trata. No van a ayudar a encontrar a Edith, él es distribuidor y obvio, cuando toca, mata. Las demás chicas, también por temor, no dicen nada. Él tiene antecedentes de homicidio y tráfico, y sé que por el tiempo y las circunstancias será difícil encontrarla viva, pero por lo menos queremos saber o poder tener sus restos. La otra hipótesis es que iban por él y le tocó a ella y otra, que no quisiéramos ni imaginar, es que se la llevaron a la fuerza para prostituirla en otro lugar, pero queremos saber dónde está", indica otra de sus compañeras.

Andressa Domenique fue una de las anunciantes en el portal de ZonaDivas.com, que el 17 de abril suspendió sus actividades de manera temporal, tras ser presuntamente acusado de violar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Mediante la página web, Edith conoció y se hizo amiga de Karen Ailen, la escort de origen argentino que fue asesinada el 27 de diciembre de 2017 y que usaba el nombre de Danna Broke para anunciarse en el portal. Su cuerpo fue encontrado en el Hotel y Villas Pasadena de la Ciudad de México.

"En la ciudad fue amiga de Karen, eran compañeras de ZonaDivas.com, pero con la argentina fueron los de La Unión, la región [Sinaloa] es diferente. Ella trabajaba más acá y poco en la Ciudad de México por sus hijas", comenta una de sus conocidas que solicitó, como las demás, el anonimato.

Por otra parte, la investigación sobre el asesinato de Karen Ailen continúa. El caso también está vinculado con el homicidio de la escort venezolana Kenni Finol, quien en audios enviados por WhatsApp reveló el nombre del presunto agresor de la argentina, quien fue el mismo que había amenazado de muerte a la joven: su ex pareja, es apodado "El Brayan" o "El Pozole".





El pasado 25 de mayo Edith Beltrán Lugo desapareció en Guasave, Sinaloa. Trabajaba como escort y se anunciaba en sitios web con el nombre de Andressa Domenique. (TWITTER/ EL UNIVERSAL)

