Exigen justicia por chofer de Uber asesinado en Sonora

Alexis Rafael Rivera López, un joven de 26 años de edad y quien era conductor de Uber para sostener sus estudios, fue presuntamente confundido con sicarios y baleado por policías estatales la madrugada del domingo 22 de julio.

Sus familiares lo llevaron en ataúd a la base operativa Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Ciudad Obregón, Sonora, para exigir justicia. Ahí, su hermana Yohana narró llorando cómo vivieron los hechos: "La Cruz Roja llegó demasiado tarde, mi hermano murió desangrado en el Hospital General. Señora gobernadora, los sicarios no hablan desesperados a sus madres a la 01:42 de la madrugada para que los ayude y le abran la puerta de su casa".

Dijo que está registrada la llamada de su hermano tanto en su teléfono como en el de su madre, trató de comunicarse para pedir ayuda, "mi madre me lo dijo textualmente: 'Mamá, ábreme la puerta, me vienen persiguiendo, me están dejando balazos'".

Ante estos hechos la familia exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, "quien está solapando y protegiendo a estos delincuentes uniformados y que por el amor de Dios, como dice Adolfo García Morales, no ofenda a la familia y a la memoria de mi hermano felicitando por redes sociales a los delincuentes que tiene en su corporación, es una verdadera vergüenza y pena para la sociedad este tipo de actos de corrupción".

El estudiante fue privado de la vida ante una posible confusión de los elementos policiacos que tras un enfrentamiento realizaron una persecución por varias calles de la ciudad.

"Hoy mi hermano deja trunca sus ilusiones de formar una familia con su novia, la cual continúa esperando un hijo. Deja trunca su carrera de Economía y Finanza que con tanto trabajo cursaba en el Itson (Instituto Tecnológico de Sonora). Deja un enorme vacío, tristeza y sentimiento de injusticia e impunidad en la familia, en los amigos y de todos lo que los conocíamos", expresó.

"Desde aquí, 23 de julio del 2018, mi compromiso de no descansar hasta que se haga justicia, te amo, adiós y Dios te bendiga", expresó la mujer al exigir la atención del gobierno del estado.

Por su parte, este lunes 23 de julio el comisario General de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Samuel Rivera Gutiérrez, informó que del vehículo Uber conducido por Alexis Rafael Rivera López salieron disparos y en su interior se encontraron dos armas de fuego, una larga y otra corta.

Los oficiales repelieron la agresión armada por parte de presuntos delincuentes después de una persecución por varias calles de la ciudad.

Unidades de la PESP que se encontraban resguardando el área por fuera del Hospital General, donde se encontraba un lesionado por arma de fuego del cual la PESP fue primer respondiente; se percataron de un auto con las características mencionadas vía Código Rojo.

Las unidades 188 y 609 informaron que en las calles Elías Calles y Otancahui tenían a la vista el vehículo por lo cual le dieron seguimiento, realizando los pasajeros del Spark detonaciones a los oficiales, por lo cual repelieron la agresión dándole seguimiento por la Otancahui hacia el norte entre calles y callejones.

Realizaron de nueva cuenta detonaciones los agentes, impactándose la unidad 188 con guardas de contención de un lote de carros; los agresores intentaron bajarse del auto, percatándose de la presencia de la unidad 609 de la PESP la cual se encontraba prestando apoyo, en ese momento los presuntos arrojaron un objeto el cual fue resguardado por oficiales de la unidad 188, siendo un arma de fuego tipo fusil AK47.

Metros más adelante el vehículo Spark perdió el control impactándose contra un auto estacionado, bajando una persona a fuerza de carrera, mientras el chofer agredió a los oficiales, quienes repelieron la agresión; al acercarse al auto tomando las medidas de prevención, se percataron que la persona que identificaron como Alexis Rafael "N" estaba herida, por lo cual solicitaron la presencia de Cruz Roja, brindando los primeros auxilios y siendo trasladado al hospital general, donde momentos después perdió la vida.

En el vehículo se aseguró un arma corta Pietro Beretta .9mm; ambas unidades de la PESP resultaron con impactos de bala, comunicó la dependencia.

Al respecto el fiscal General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, aseguró que independientemente de los reportes e informe policial homologado que haga llegar el primer respondiente, la Fiscalía General de Justicia hará su propia investigación y procurará el castigo a quien resulte responsable sea quien sea.





