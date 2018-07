Voto joven decidió elección 2018

Avance. Uno de los mitos que cayó fue que los jóvenes no votarían por el candidato de más edad.

LOS PARTIDOS NO HAN SABIDO PROMOVER NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIóN

De la elección del pasado primero de julio emergió un voto joven y decidido. Se gestó en las plataformas digitales, donde los jóvenes han encontrado su espacio natural de participación política, al margen de partidos y estructuras que no satisfacen sus expectativas.

Sólo para el ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, el voto de los jóvenes de entre 18 y 35 fue determinante: más de la mitad de quienes votaron en ese rango de edad favoreció al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien será el próximo presidente.

Este resultado ya estaba previsto en las distintas encuestas que proyectaban que la mayor parte del voto joven favorecería a López Obrador.

De acuerdo con analistas, sus simpatizantes más jóvenes lo ven como "un agente de cambio", y lo que muchos asustaba para ellos era atractivo: su estilo anti establishment que halló terreno fértil en la falta de confianza de la mayoría de los jóvenes en los partidos y las instituciones.

"Benditas redes sociales", dijo López Obrador el día de la elección, durante su discurso en el Zócalo. Y tuvo razón en agradecer, porque desde esas plataformas -y no por la ayuda de los partidos de su coalición- pudo cosechar las simpatías de los electores más jóvenes.

"Las nuevas generaciones sí están interesadas en participar en los procesos políticos del país, pero tienen un gran desencanto con las instituciones", dice Berenice Valencia Flores, analista política.

El desencanto se refleja de manera muy clara en los números de militantes jóvenes que participan en los partidos. En 2016, de los 8.07 millones de afiliados a 5 partidos (PAN, PRI, PRD, Movimiento ciudadano y Morena), sólo había 15% jóvenes.

No sorprende. Los partidos no han sabido promover nuevas formas de participación de los mexicanos más jóvenes. Estos, a su vez, desconfían de los partidos, de acuerdo la organización Ollin, dedicada a la observación de la participación de los jóvenes en política y organizaciones civiles.

Según sus datos, 80% de los jóvenes en México tiene poco interés en participar en algún partido por la falta de confianza. Consideran que los partidos sólo los utilizan con fines electorales o para el "acarreo" en eventos políticos, advierte el estudio de Ollin.

José María Hernández, estudiante universitario, afirma que el problema toral de los partidos políticos es que no están acostumbrados a dialogar con los jóvenes y, por tanto, su discurso no está dirigido a ellos.

"El problema es que los jóvenes siempre estamos relegados a las actividades deportivas, recreativas o bajo criterios paternalistas que sólo nos ofrecen becas para calmar ánimos", dice.

Así, advierte que no se trata de que los jóvenes no quieran participar, sino que no hay mecanismos, instrumentos y espacios para sumarlos a la vida política y a los procesos democráticos.

"No creemos en los partidos porque han hecho un mal trabajo, especialmente el PRI. Los años que llevamos de gobierno priista han sido de abuso y robos constantes, y de cero política pública para los jóvenes", dice.

Pero el desencanto de los jóvenes va más allá de los partidos y se extiende hacia todas las instituciones, dice Berenice Valencia. Y no sólo ellos, agrega: "La sociedad en general dejó de confiar en ellas".

Sin embargo, los jóvenes encontraron en internet y las redes sociales un espacio amplio, dinámico y atractivo para la participación y no sólo en época electoral, afirma Valencia.

"En internet ellos tienen la capacidad de discernir sobre qué información e intención realmente se interesa o no", dice Elia Villegas Lomelí, analista política.

Este interés está avalada por la Asociación Mexicana de Internet. De acuerdo con sus datos, 36% de los usuarios tiene entre 18 y 34 años, y la mayoría está interesada en política.

CAYERON MITOS

Los equipos de campaña de los candidatos que participaron en esta elección no pasaron por alto la influencia de las redes sociales entre los electores, sobre todo los más jóvenes y hubo mitos que cayeron sobre la percepción política de este sector de la población.

Entre otros, que su voto se inclinara hacia el candidato de mayor edad y no hacia el más joven, que era Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente.

"Con esta elección aprendimos que el voto de los jóvenes no forzosamente busca identificarse con un candidato, sino que quizá estaba solicitando cosas muy distintas que los otros candidatos no lograron entender o expresar", dice Valencia.

Alberto Lujambio, director creativo de la plataforma Abre Más los Ojos, que operó la campaña dirigida a jóvenes de Andrés Manuel López Obrador, expresa también sorpresa frente a los resultados que lograron en la elección.

"Queríamos llegar a los jóvenes y fuimos a donde estaban: internet", señala Lujambio. Para ello crearon contenido que explicara de manera más fácil las principales propuestas de López Obrador, con diseños visualmente claros y que llamaran la atención.

"Se crearon desde infografías hasta documentos que iban de 10 a 30 páginas para dar información y distribuirla a través de las redes sociales", dice.

Para su sorpresa, dice, los documentos de más páginas fueron los que tuvieron el mayor número de descargas. "Los jóvenes sí quieren leer y esto fue una revelación absoluta de esta elección".

Lujambio advierte que esta idea de que el ciudadano sólo quiere el "jingle" y bailar a ritmo del movimiento naranja es una visión infantil que subestima al votante y al ciudadano mexicano.

"Yo te puedo decir sin ambages que hay un ciudadano informado, inquieto y curioso", dijo.

Otro mito derribado en esta elección apareció en los registros del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con sus datos, los jóvenes de entre 21 y 25 años fueron los que más solicitudes presentaron para ser observadores electorales en el proceso electoral de este 2018: más de la mitad.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIóN

Pero la elección ya terminó y falta ver el rumbo que tomará la participación política de los jóvenes en adelante.

Por lo pronto, ya han nacido iniciativas que llaman su atención. Entre otras, la que recientemente lanzaron los directores y actores Diego Luna, Gael García y Alejandro González Iñárritu que lleva por nombre El Día Después.

Esta iniciativa, según explicaron, es una convocatoria para que los ciudadanos sean conscientes y no dejen de lado la importancia de su participación, más allá de la política.

En esta tarea los jóvenes tienen un papel predominante y hay esperanza en que lo llevarán adelante a su modo, con sus propias estrategias y manera de organización a través de las plataformas digitales.

"El ciberactivismo va a estar presente y continuará buscando el cambio. Una lección que se dio en estas elecciones es que sí se pueden lograr cosas a través de las redes sociales, cada quién desde su trinchera", dice Elia Villegas.

BERENICE VALENCIA FLORES

