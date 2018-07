Consejeros del INE actuaron con dolo y mala fe: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-

Los consejeros del INE actuaron con dolo, con mala fe, se extralimitaron y por ello vamos a acudir ante el tribunal porque no tiene fundamento jurídico la sanción que impusieron a Morena, dijo Andrés Manuel López Obrador

“No hay desvío de recursos, no se utilizó el dinero para pedirles a los ciudadanos que votaran por Morena, tenemos principios, no acostumbramos a dar migajas a cambio de votos”.

En conferencia de prensa dijo que por esta situación no podrá acudir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, Jalisco a donde fue invitado por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que no aun no tiene la figura de Presidente Electo.





