Defiende Fox pago a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







Al plantear que deben aprovecharse los conocimientos de los ex presidentes, Vicente Fox señaló que la nueva administración de México tendrá que aprender la diferencia entre administrar y organizar sin desmantelar, así como reconocer que no puede haber una sola voz en el país: "No coman lumbre antes de tiempo, espero que cada política pública no sea el resultado de una ocurrencia, que surjan de un análisis profundo en pro de la nación", señaló el ex mandatario, en un comunicado.

Reiteró su postura de que si les quitan las pensiones a los ex presidentes, que sea por el bien de México.

"Servimos a México con orgullo y responsabilidad; por eso se autorizó públicamente la pensión a ex presidentes; no sólo como un reconocimiento al trabajo sino como una manera de mantener la legalidad y transparencia de su compromiso con México", indicó.

Fox Quesada destacó que ni la pensión, ni los apoyos a ex presidentes son la panacea pero tampoco son casos de abuso de poder, como se ha venido manejando en la oposición política y en la prensa. Comentó que mucho pueden aportarle a la nación después de concluido su mandato: "Creo que no hay mejores experiencias ni conocimientos de lo que nuestro país necesita, que las de un ex presidente".

Vicente Fox señaló que la rueda no se reinventa cada seis años, entonces: "¿por qué no aprovechar las experiencias de los ex presidentes hacia el futuro?, ¿Por qué no construir sobre los fuertes cimientos?, ¿Por qué no profesionalizar los procesos ya funcionales?, cada acierto y error son testimonios de lo que podemos lograr".

Burlan aduana

El ex Presidente Vicente Fox afirmó que violó los protocolos de seguridad y la Aduana del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, a su arribo de un vuelo de Estados Unidos, para ir al baño.

Vicente Fox; su esposa, Marta Sahagún, y un escolta del EMP fueron sorprendidos violando los protocolos de seguridad del Aeropuerto de Guanajuato. Un pasajero captó el momento cuando Fox regresaba de EU el 11 de julio y en lugar de salir por el área de Aduanas lo hizo por el acceso del personal de Aeroméxico.

"Mientras todos somos sometidos a rigurosas revisiones, él y su esposa salen por la zona de maniobras", acusaron testigos.





Servicio. El ex presidente Vicente Fox consideró que los apoyos administrativos así como su pensión son un reconocimiento. (ARCHIVO)

