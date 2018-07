Gasta Coahuila 25 mdp en vehículos blindados

Con el tema de la austeridad en boga, el gobierno estatal de Coahuila -con menos de un año en la administración- ha gastado más de 25 millones de pesos en la compra de ocho camionetas blindadas, según información del portal de Transparencia del gobierno del estado.

La administración del mandatario Miguel Riquelme ha otorgado ocho adjudicaciones directas: cuatro a la empresa Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de C.V. y cuatro a la compañía Automall S.A. de C.V. Cada camioneta tiene un valor promedio de 3.2 millones de pesos.

El diario El Universal ya había informado de la adquisición de cuatro vehículos blindados a un costo de 12.7 millones de pesos, pero de marzo a mayo se compraron otros cuatro. El total del gasto del gobierno asciende a 25 millones 706 mil 424.66 pesos. Tres de las camionetas blindadas fueron solicitadas por la oficina del gobernador, dos por la Secretaría de Gobierno, una por la Fiscalía General, una por la Secretaría de Seguridad Pública y otra por la de Finanzas.

Se solicitó vía Transparencia (folio 00180818 del sistema estatal) los contratos de compra para conocer los detalles de la adquisición de los vehículos blindados; sin embargo, la Unidad de Transparencia de Finanzas reservó la información al argumentar que se trataba de "bienes adquiridos para usos de funcionarios de primer nivel encargados de tareas de seguridad pública".

No obstante, el secretario de Finanzas -en caso de que la camioneta haya sido delegada a él-, no tiene funciones de seguridad pública. De las ocho unidades blindadas, la más cara fue asignada a Finanzas y costó 3 millones 273 mil pesos, mientras que la más económica fue destinada a la Secretaría de Gobierno y tuvo un valor de 3 millones 043 mil 747.05 pesos.

Las primeras cuatro camionetas fueron adquiridas en enero de 2018 -un mes después del inicio de la administración estatal, según información del portal de Transparencia del gobierno estatal-, dos se destinaron a la oficina del gobernador y dos más a la Secretaría de Gobierno.

La compra se formalizó en los contratos SEFIN-DGA-AD-001-18, SEFIN-DGA-AD-002-18, SEFIN-DGA-AD-003-18 y SEFIN-DGA-AD-004-18, órdenes de compra 002, 004, 13 y 16, de forma respectiva.

En marzo fueron compradas otras dos unidades blindadas con los contratos SEFIN-DGA-AD-009-2018/01 y SEFIN-DGA-AD-010-2018/0, órdenes de compra 102 y 103. Una camioneta fue para la Fiscalía de Coahuila y otra para la Secretaría de Seguridad.

En mayo se adquirieron dos vehículos más, uno para la oficina del gobernador bajo el contrato SEFIN-DGA-AD-015-2018, orden de compra 173, y otro para la Secretaría de Finanzas, según el contrato SEFIN-DGA-AD-030-2018, orden de compra 236.

El costo de estos vehículos ha sido mayor que lo que la Secretaría de Desarrollo Económico destinó a ciencia y tecnología en todo 2017 (13.7 millones de pesos) o al rubro de transporte (10.2 millones) e inclusive más que lo que se pagó de comisiones de la megadeuda (17.4 millones) y también más que lo que se gastó en 2017 en materiales y suministros para seguridad (17.5 millones), según datos de la Cuenta Pública.

Adolfo Von Bertrab Saracho, consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, consideró que la cifra de camionetas blindadas no es alta para un estado como Coahuila, pero que independientemente se tendrán que justificar.

"No lo veo mal. Desconozco la cifra y el uso para quién, pero creo que las condiciones del país así lo requieren. Venimos de un proceso electoral violento, el escatimar en eso no es correcto, soy de la idea de que todas las precauciones que se puedan tomar son válidas. Hay que justificarlo, pero para un estado tan grande, inmiscuido en un problema nacional y siendo frontera, no es exagerado", aseguró.

Adquisición. El portal Transparencia del gobierno de Coahuila dio a conocer el gasto del estado en vehículos blindados.

