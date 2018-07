Vicente Fox defiende pensión a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO.-

El ex presidente Vicente Fox aseguró que las pensiones otorgadas a los ex mandatarios no son la panacea, pero tampoco son casos de abuso de poder, como se ha venido manejando en la oposición política, ciudadanía y prensa.

"Sin embargo, mantengo mi posición: si es por el bien de México, ¡adelante, quitemos las pensiones!, si de algo ayuda privar a los ex presidentes de que seamos promotores de México, de proponer políticas públicas y atraer inversiones ¡adelante! Siempre y cuando, sea por el bien de México", indicó.

El exmandatario explicó que los ex presidentes sirvieron con orgullo a México, por ello, se autorizó legal y públicamente la pensión para cada uno de ellos; no solo como un reconocimiento al trabajo sexenal, sino como una manera de mantener la legalidad y transparencia de su compromiso con México.

Mediante su blog, Fox Quesada afirmó que no hay piedras en el camino, para que la transición sea pacífica y sin oposición radical, manteniendo el orden en respeto y tolerancia. Manifestó que hoy se ha dado por denostar, ofender y etiquetar a los ex mandatarios de muchas formas; sin embargo, destacó que son quienes estuvieron a cargo de la nación por elección del pueblo.

"Hay buenos, medianos resultados, claro está, pero el trabajo arduo por México nunca se detuvo", aseguró.

Reconoció que falta tiempo para diciembre, y desde su perspectiva el tiempo se puede utilizar para escuchar y aprender, así como contar y enseñar.

"En este sentido, la nueva administración deberá aprender la diferencia entre administrar y organizar sin desmantelar, así como reconocer que no puede haber una sola voz en el país. No coman lumbre antes de tiempo, espero que cada política pública, no sea resultado de una ocurrencia, que surjan de un análisis profundo en pro de la nación", concluyó.





