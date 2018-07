Portada de Time fusiona a Trump y Putin

Algunos usuarios de redes sociales lo han calificado como un retrato de "Vladímir Trump" o "Donald Putin"; se trata de la más reciente portada de la revista Time, que fusiona a ambos mandatarios.

En una versión animada compartida en Twitter, Time muestra al presidente estadounidense Donald Trump y a su homólogo ruso Vladímir Putin fusionándose, en lo que representa una dura crítica tras el encuentro que ambos sostuvieron en Helsinki.

Time también dedica un extenso artículo a la cumbre, en la que destaca que prácticamente sin tomar en cuenta que la inteligencia y el congreso de Estados Unidos no tienen dudas sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Trump pareció darle más credibilidad a Putin que a las instituciones de su país.

Y aunque el mandatario estadounidense más tarde precisó lo que quiso decir en el encuentro, diversas expresiones tanto en Estados Unidos como en el mundo, entre las que se encuentra esta portada de Time, muestran dudas al respecto.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1