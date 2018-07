'Carta abierta de AMLO para pacificar al país'

SE DEBE EMPEZAR A ELABORAR UN PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES

Andrés Manuel López Obrador me dio "carta abierta" para pacificar al país y abrir el debate de la legalización de la droga, porque "es hora que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada", afirmó Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, durante el Seminario sobre Violencia y Paz, ¿Olvido, verdad o justicia?

"Es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y de reparación", afirmó. Destacó que López Obrador, virtual presidente electo, le dijo que tiene "carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país. Abramos el debate [sobre la despenalización de la droga]".

Resaltó que la nación está inmersa en la violencia, con miles de desaparecidos y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación. "Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos", una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte, manifestó.

"En muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización", lamentó Sánchez Cordero y explicó que en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores.

Afirmó que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya no sólo las amnistías, también las comisiones de la verdad y un plan de reparación: "Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible", aseguró.

Sánchez Cordero mencionó que en la justicia transicional las víctimas serán parte fundamental del proceso para reconstruir el modelo que México requiere. Sobre las comisiones de verdad dijo que habrá para casos concretos, estatales o una gran comisión. Éstas tienen como objetivo trascender a la verdad jurídica y construir una red amplia que permita avanzar en las investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, que estará a cargo de Alejandro Encinas.

Expresó que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas. Añadió que la reparación no se debe centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan "pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país".

Al concluir su presentación en El Colegio de México, familiares de desaparecidos y de víctimas de violencia se acercaron a ella para exigir que se haga justicia. Respondió que "la Secretaría de Gobernación tendrá las puertas abiertas" y caminará junto a ellos, porque son quienes mejor conocen de los hechos ya que han estado involucrados en los procesos de justicia.

"Vamos a reconocer las realidades para poder darles una respuesta, no podemos seguirlas ocultando, porque si nosotros ocultamos las realidades, es el México del nunca pasa nada, cuando está pasando todo", indicó.

El activista Javier Sicilia celebró que Sánchez Cordero asuma la responsabilidad de la situación de violencia en el país, no como lo han hecho los gobiernos anteriores. "El tema de la paz es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir ésta como la agenda fundamental, las demás no van a prosperar", destacó.

Respecto a la amnistía, dijo que le preocupa que se siga poniendo adelante esa ley, cuando es la última parte de la situación, porque lo primordial para que exista justicia, que haya verdad, por eso, pidió que las propuestas del nuevo gobierno no se conviertan en un "show mediático" y que cumplan con todo lo que se comprometieron.

Mariclaire Acosta, defensora de derechos humanos, precisó que desde hace 10 años especialistas planteaban la idea de justicia transicional y que para lograrla deben haber cuatro pilares: búsqueda de la verdad, justicia, reparación del daño a víctimas y garantías de no repetición: "Su éxito depende la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los contextos en los que operan".

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU, aseguró que si se despenalizan las drogas, no se necesitaría la amnistía, y que en otros casos también se podría aplicar esa medida, pero dependería del delito.

El investigador Sergio Aguayo, señaló que hace 18 años Vicente Fox también mencionó que iba a crear una comisión de la verdad, la cual no sucedió.

Agencia reforma

Reclaman víctimas

Familiares de víctimas de la violencia protestaron en un foro en el que Olga Sánchez Cordero, perfilada como Secretaria de Gobernación del próximo sexenio, planteó medidas para pacificar el país.

Durante el encuentro realizado en el Colmex, un grupo de mujeres alzó fotografías de familiares desaparecidos.

Al terminar la exposición de la ex Ministra, las familiares de las víctimas exigieron que la Administración de Andrés Manuel López Obrador atienda por igual todos los casos.

"¡Queremos una solución para los miles de desaparecidos, más 43! Con todo el respeto que nos merecen los papás de los 43 desaparecidos, pero antes de ellos habían miles de desaparecidos", dijo una de las mujeres.

"¡Queremos justicia para todos, tenemos muchos años buscándola!", añadió otra. Durante su exposición, Sánchez Cordero aseguró que la nueva política del sexenio no dará prioridad a ningún caso por encima de otros.

Al final de las intervenciones de los participantes del podio, el foro se volvió una audiencia donde los familiares de las víctimas relataron sus casos y plantearon sus demandas.

Araceli Rodríguez, madre de un Policía Federal desaparecido hace 8 años, exigió una auditoría a la CNDH dado que, acusó, sus recomendaciones por violaciones a los derechos humanos a veces son emitidas con tanto atraso que los delitos denunciados prescriben.

María Fernández, madre de un empleado de una constructora desaparecido hace 9 años en Coahuila, urgió a atender la saturación de los Semefos. Silvia Ortiz, madre de una joven desaparecida hace 14 años, criticó que su caso ha sido cambiado constantemente de Ministerio Público. Lucía Vaca, madre de un ingeniero desaparecido en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo hace 7 años, pidió a la ex Ministra que haya recursos para la búsqueda de sus familiares. (AR)

Exigencias. Con fotografías de sus seres queridos, familiares de desaparecidos protestaron en un evento en el que participó la perfilada para dirigir la Segob, Olga Sánchez Cordero.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP