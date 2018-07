Frena Juez deportaciones

Asilo. El juez Dana Sabraw instó al gobierno a no expulsar del país durante la próxima semana a ninguna familia de migrantes reunificada, para que puedan decidir si piden asilo político.

MAGISTRADO OTORGA PLAZO TEMPORAL DE UNA SEMANA A MIGRANTES

Un juez estadounidense ordenó ayer a la Administración del presidente Donald Trump que deje temporalmente de deportar a familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal.

Tras una moción de ayer de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar "deportaciones en masa", el juez Dana Sabraw instó al Gobierno a no expulsar del país durante la próxima semana a ninguna de estas familias para que decidan con calma si piden asilo político.

Con base en la lista que le fue entregada a los demandantes este fin de semana, se calcula que "más de cien padres" que son elegibles para beneficiarse por este mandato judicial ya han sido deportados, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, tras la audiencia de seguimiento del proceso de reunificación familiar celebrada en San Diego (California).

El grupo de derechos civiles, que presentó la demanda que llevó al juez a ordenar la reunificación familiar en junio pasado, indica que "persisten" rumores que indican que el Gobierno da incluso unas "pocas horas" a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial.

Por ello, estiman oportuno, y Sabraw les dio la razón, que es necesario una semana para tomar una decisión "extremadamente compleja".

El magistrado dio al Gobierno hasta el 23 de julio para responder a las cuestiones planteadas por ACLU y decidió que hasta entonces no deberán deportar a ningún indocumentado que fue separado de sus hijos en la frontera.

Gelernt dijo que se encuentran "extremadamente satisfechos" con la insistencia del juez en que el Gobierno cumpla con la entrega de menores dentro del lapso establecido desde el principio.

Durante la audiencia, la abogada que representa al Gobierno, Sarah Fabian, pidió tiempo para analizar si la orden de frenar deportaciones de los padres puede interferir con el proceso de reunificación por la falta de espacio para albergar familias, pero Sabraw fue contundente al decir que no debe haber demoras.

"Si el espacio es un problema, el Gobierno tendrá que hacer espacio", subrayó.

DANA SABRAW

Efe

Piden padres apoyo a EU

Un grupo de padres migrantes detenidos en un centro de detención del sur de Texas firmaron una carta abierta en la que apelan al pueblo estadunidense para que los ayude a reunirse con sus hijos después de haber sido separados tras cruzar la frontera de manera ilegal.

"A la gente de los Estados Unidos, ayúdennos. Somos padres desesperados" señala la carta que fue manuscrita en español y firmada por los 54 detenidos en el Centro de Detención de Port Isabel en la comunidad de Los Fresnos, en el extremo sureste de Texas. Los migrantes sostienen que no son criminales y que vinieron a Estados Unidos para salvar sus vidas y las de sus hijos. Pero ahora tras la separación en la frontera, señalan que sus hijos ya no reconocen sus voces y se sienten "abandonados" y "sin amor".

"No estábamos preparados para la pesadilla que enfrentamos aquí. El gobierno de EU secuestró a nuestros niños con trucos y no nos dio la oportunidad de despedirnos", escribieron. Los padres señalaron que han escuchado poco sobre sus hijos en más de un mes que han permanecido separados. Sus hijos, dicen, viven en medio de extraños y les han dicho que algunos viven con nuevas familias. "Cada día es más doloroso que el anterior. Los niños lloran, no reconocen nuestras voces y se sienten sin amor".

Asilo. El juez Dana Sabraw instó al gobierno a no expulsar del país durante la próxima semana a ninguna familia de migrantes reunificada, para que puedan decidir si piden asilo político.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP