Conago, dispuesta a apoyar proyecto de AMLO

A pesar de enfrentar sentidos reclamos y preocupaciones, como el presupuesto y la inseguridad, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó con Andrés Manuel López Obrador caminar en bloque por la cuarta transformación del país.

En la reunión, con el contexto previo de que varios mandatarios fueron opositores en la campaña electoral, 30 de los 32 gobernadores del país (a excepción de Aristóteles Sandoval, de Jalisco, y Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", de Nuevo León), mostraron su compromiso para respaldar al nuevo gobierno una vez que asuma la Presidencia de la República.

"En la Conago tendrá amigas, amigos y aliados para hacer realidad la cuarta transformación de México. Hay compromiso de respaldar en el proceso de reconciliación nacional. Por esta razón los gobernadores y el futuro presidente de México acordamos caminar como un mismo bloque, entendiendo que lo más importante es la unidad y el bien de la nación", indicó en conferencia de prensa Manuel Velasco (PVEM), presidente de la Conago y gobernador de Chiapas.

Los temas en la reunión privada, que se alargó dos horas en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, fueron la seguridad, el presupuesto (incluyendo el plan de austeridad), la migración y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

López Obrador escuchó todos los planteamientos, en especial sobre la desaparición de las delegaciones federales y el nombramiento de coordinadores estatales en la próxima administración. En ese tema les respondió que sólo habrá un coordinador administrativo, que no verá temas políticos, sino que ayudará a hacer más eficiente la relación con los estados.

El primero en tomar la palabra fue Silviano Aureoles, gobernador de Michoacán, quien planteó que la relación entre la Federación y los estados debe darse en un marco de respeto irrestricto al pacto federal, "evitando la creación de figuras que compitan con las facultades constitucionales de los poderes locales".

Javier Corral (PAN), gobernador de Chihuahua, reclamó que el actual gobierno usó los recursos federales como castigo político, por lo que pidió al virtual presidente electo que en el futuro revise la legislación en la distribución de recursos del ramo 33.

En conferencia de prensa, López Obrador detalló que en ese punto contestó a los gobernadores que no habrá castigos, ni represalias a los estados en la repartición de las participaciones federales.

"Se hizo el compromiso claro de no castigar a los gobiernos estatales retrasándoles la entrega de las participaciones federales que por ley les corresponden; no utilizar como represalia el demorar la entrega de participaciones federales, actuar con rectitud, que no se utilicen instrumentos para afectar a adversarios, eso se termina por completo", aseveró.

En este punto, los gobernadores le pidieron a López Obrador un convenio de coordinación fiscal para que haya más participaciones para los estados y municipios. Sin embargo, les respondió que no habrá reformas de ningún tipo en los primeros tres años de su gobierno.

López Obrador aseveró en rueda de prensa que no permitirá ningún caso como el de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, ya que no permitirá la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate.

Por otro lado, como anunciaron el día de la elección, los candidatos presidenciales de las coaliciones Por México al Frente, Ricardo Anaya, y de Todos por México, José Antonio Meade, respetaron el triunfo de López Obrador, y este jueves, al vencer el plazo para impugnar, no demandaron la anulación de la elección presidencial.





