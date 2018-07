Dictan medidas de protección a reportera

EL SIGLO DE TORREÓN

PERLA SÁNCHEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), dictó medidas de protección para una periodista de Monclova y mantendrá rondines de vigilancia en su domicilio por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

La medida se otorgó a través de la Unidad Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

Informó que fue el día 6 de julio la periodista presentó denuncia ante la FGE, en la Delegación Centro, por amenazas.

El agente del Ministerio Público realiza diversos trabajos de investigación para esclarecer los hechos.

En este contexto, las acciones de la FGE tienen el objetivo de garantizar la integridad física de la periodista, el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad para que pueda ejercer su actividad. De forma extraoficial trascendió que la reportera no se encuentra en el estado, no obstante, no especificó, si además una denuncia por el delito de privación de la libertad fue presentada.

El día de ayer se dio a conocer que Mayra Cisneros denunció ante la FGE que el pasado 3 de julio fue "levantada" por cuatro hombres armados, luego de publicar un video en sus redes sociales en donde habló de las amenazas que recibió del alcalde Florencio Siller Linaje. Trascendió que en el recorrido la ofendieron, la golpearon en la cabeza y le reclamaron por intervenir contra el alcalde Florencio Siller.

Seguridad. FGE mantendrá rondines de vigilancia en su domicilio.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP