Visita de Trump a RU, una apuesta arriesgada

La primera ministra británica Theresa May deberá echar mano de toda su creatividad pragmática para evitar que la visita del presidente Donald Trump a Reino Unido termine heredándole otro incómodo expediente a su frágil administración.

"May tiene muchos frentes abiertos y lo menos que necesita es uno más", dice Camino Mortera, investigadora del Centre for European Reform, con sede en Londres. En el tema de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Brexit, la bancada conservadora del Congreso se ha fragmentado entre los que quieren un "Brexit duro" y los que prefieren uno "blando", en tanto que el gabinete está sumido en el caos tras la renuncia del canciller, Boris Johnson, y el jefe negociador ante la Unión Europea, David Davis.

Hoy se prevé que miles de personas tomen las calles de Londres para reclamarle a May y decirle a Trump "no eres bienvenido".

La denominada plataforma Stop Trump Coalition tiene programados varios "festivales de resistencia", mientras que la manifestación organizada por el escritor Owen Jones registra en Facebook 62 mil registros de asistencia y 166 mil de interesados.

May fue el primer jefe de Estado extranjero recibido por Trump a su llegada a la Casa Blanca, sólo siete días después de la inauguración. La premier británica respondió a la cortesía devolviendo la invitación. El descontento de los británicos hizo que se pospusiera la visita de febrero a otoño de 2017, para luego quedar en la congeladora. En junio pasado se habló de un nuevo aplazamiento, pero no ocurrió.

Con su invitación, May juega con fuego. Mortera sostiene que puede rentabilizar la visita si Trump se compromete a un acuerdo comercial, reconoce a Londres como uno de los pocos socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que cumple con el gasto en defensa del 2% del PIB, y resalta los valores históricos y culturales que unen a los británicos y estadounidenses.

Por otro lado, al tener como interlocutor a un líder que pone nerviosos a todos, May corre el riesgo de que la situación salga de control, convirtiéndose en otro dolor de cabeza para el 10 de Downing Street. En "condiciones habituales", de la reunión se esperaría la típica retórica sobre la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, y la fuerte cooperación en seguridad y defensa.

También un apoyo al Reino Unido frente al Brexit, con una mención a la importancia de la Unión Europea; incluso se podría llegar a pensar en una eventual mediación estadounidense para flexibilizar al frente más duro de la UE en las pláticas de divorcio con Londres.

"La visita se da en un contexto de cierto conflicto que tiene que ser manejado de manera muy inteligente por May. Por un lado, no debe alejarse de la posición de los europeos ante las políticas unilaterales de Trump pero, por el otro, debe mantener vigente la relación especial entre Reino Unido y EU. La tarea más difícil en esta visita sin duda la tiene May", dice Mortera.

Trump llegó ayer por la tarde a Londres y en la noche él y su esposa Melania acudieron al Palacio Blenheim para una cena que May ofreció en su honor.

Rechaza 'brexit' de May

Donald Trump advirtió ayer a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, de que "probablemente" no obtendrá un acuerdo comercial con su país si su plan del "brexit" sigue adelante.

En una entrevista con el periódico británico The Sun, publicada durante su primera visita oficial al Reino Unido, Trump afirmó que los planes de May por un "brexit" suave acabarían con un posible acuerdo y eso significaría que Estados Unidos mantendría relaciones comerciales con la Unión Europea en lugar de con este país.

May abogó anoche por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en una cena celebrada en el palacio de Blenheim, con la que recibió a Trump y a su esposa, Melania. Trump respaldó a Boris Johnson, extitular de Exteriores, que dimitió por entender que el Reino Unido quedaba sometido a la UE si admitía sus planes.

Trump agregó en la entrevista que Johnson, de quien presume de "amigo", sería un "gran primer ministro" y agregó que tiene "todo lo que se necesita" para serlo.

