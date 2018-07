Miles exigen dimisión de Ortega por violencia

EN LA MARCHA PARTICIPARON PERSONAS DE DISTINTAS GENERACIONES

Miles de nicaragüenses marcharon ayer por las calles de Managua para exigir la salida de Daniel Ortega del poder, en el primero de tres días de protestas públicas contra el Gobierno, tras 86 días de una crisis que ha dejado al menos 351 muertos según organizaciones humanitarias.

Durante la marcha, denominada "Juntos somos un volcán", convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, los nicaragüenses demandaron la dimisión de Ortega, a quien responsabilizan por las al menos 351 personas muertas en casi tres meses.

"Vamos a seguir aquí (en las calles) por la justicia y la democracia", dijo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, antes del inicio de la marcha, que arrancó una vez que los manifestantes entonaron el himno nacional.

La marcha se inició en la Rotonda Cristo Rey, cerca del centro de la capital nicaragüense, y culminó en la Rotonda Jean Paul Genie, sureste de la ciudad, y transcurrió sin incidentes. "Estamos hartos de Ortega, de su corrupción: todos son un atajo de corruptos", dijo María Eugenia Narváez, en la marcha.

La joven Valentina Trejos afirmó que acudió a la marcha "para luchar por una causa, que es la libertad de nuestro país".

"El pueblo de Nicaragua está cansado de la historia dictatorial", dijo a Efe la joven, mientras caminaba con una bandera roja que "simboliza la represión contra nuestros hermanos caídos", explicó. En la marcha participaron personas de distintas generaciones, como una abuela que se identificó como Rosa. "Marcho por mis hijos, mis nietos, por una Nicaragua libre", dijo.

La caminata partió en medio de un ambiente festivo, animado con bandas rítmicas, trompetas de todo tipo y disparos al aire de morteros artesanales, que normalmente son utilizados para animar fiestas patronales y últimamente como método de defensa ante la represión gubernamental. La algarabía no impidió que se escuchara "El pueblo unido jamás será vencido", una de las canciones de protesta de las manifestaciones de Nicaragua.

Consignas como "¡Eran estudiantes, no eran delincuentes!", en referencia a los primeros fallecidos durante la represión, fueron continuamente repetidas en la marcha, a la que muchos acudieron con los rostros tapados, para evitar ser agredidos por personas afines al Gobierno al regresar a sus casas.

Los nicaragüenses también portaron pancartas con las leyendas "Protestar es mi derecho, reprimir es un delito", "Porque queremos justicia y democracia", "Hemos aguantado, pero ya explotamos", entre otras. Algunos reconocieron su temor de marchar debido a las 351 personas que han muerto, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en la represión contra las manifestaciones que comenzaron el pasado 18 de abril.

"Claro que tengo miedo de salir a la calle porque sé de lo que son capaces", explicó Henry Martínez, quien aseguró que formó parte del oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN).

Murillo lanza críticas

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo ayer que no prosperarán "los propósitos terroristas" que, a su juicio, intentan derrocar al Gobierno que preside su esposo, Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que sufre este país y que se ha segado al menos 351 vidas.

"Sabemos que Dios es justo, que el mal no puede vencer el bien, que los propósitos terroristas de un pequeño grupo de nicaragüenses obstinados en el odio, en la maldad, en la perversidad..., sabíamos que no prosperarían, sabemos que no prosperaron, sabemos que no prosperarán", declaró la también primera dama en un mensaje a través de medios oficiales.

En su alocución, la dignataria aseguró que conocen "donde estuvo y donde está el mal", que no mencionó y al que responsabilizó de la actual crisis que atraviesa Nicaragua.

Protestas. Esa marcha es la primera de tres días de protestas convocadas por la oposición que continuarán hoy con un paro nacional de 24 horas.

