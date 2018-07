Barajan cartas para encabezar PAN

CIUDAD DE MÉXICO

El ex candidato presidencial Ricardo Anaya "no regresará a la dirigencia" del Partido Acción Nacional, dijo Damián Zepeda, presidente nacional del blanquiazul.

Zepeda afirmó a EL UNIVERSAL que cuando decidió ir por la candidatura presidencial, Ricardo Anaya "nos dijo a varios del equipo que buscaría ese proyecto y que si no resultaba no regresaría como presidente del PAN". Agregó que si él no había hablado del tema fue porque hasta ahora tuvo comunicación con Anaya Cortés, quien les reiteró que no regresaría a la presidencia del PAN.

"Yo no había hablado con él del tema con posterioridad a la elección, y por ello no lo comentaba. Hoy puedo decir que la decisión está ratificada", afirmó el sonorense.

Damián Zepeda indicó que tanto la dirigencia a su cargo como el panismo "están profundamente orgullosos de su candidatura", pues luchó como un “gran panista, dio una lucha valiente, merece respeto y reconocimiento. Del panismo lo tiene", añadió.

El pasado jueves 5 de julio, este diario publicó que de acuerdo con el artículo 58 de los estatutos, el presidente del partido puede solicitar licencia para contender por cargos de elección popular y reincorporarse a la dirigencia, por lo que Ricardo Anaya no estaba privado de ello.

El director jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, señaló que legalmente "no está impedido" de retomar la presidencia, pero que esa era una decisión que sólo le competía al él. "Lo que puedo decir es que legalmente está en su derecho de regresar porque así lo señalan los estatutos. La decisión de reintegrarse sólo le compete a él, pero la normatividad se lo permite", dijo.

Por la mañana de este lunes, un grupo de panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón y a la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala solicitaron la renuncia de Damián Zepeda a la dirigencia nacional y el arranque del proceso interno para renovar la misma.

En contra. Un grupo de panistas exigió la renuncia inmediata de todos los miembros del Comité

Ejecutivo Nacional del PAN y de Ricardo Anaya.

