Robo de autos, delito clave para criminales

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En siete de cada 10 homicidios dolosos que se registran en México se utiliza un vehículo robado desde el cual se cometen esos asesinatos, además de ser utilizado para huir.

Un informe estadístico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), elaborado con información de Plataforma México, señala que la correlación entre ambos delitos se concentra en 393 municipios, la mayoría ubicados en Oaxaca, Veracruz y Puebla.

En 140 localidades hay una vinculación muy alta, entre estas destacan Comondú, Baja California Sur; Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, en Tamaulipas; Ciudad Madera, Chihuahua; Salina Cruz, Tehuantepec, Santa María Huatulco, en Oaxaca, y Tecomán y Colima, Colima.

En tanto que en las ciudades de Durango y San Luis Potosí, el robo de vehículo está asociado a cinco delitos: homicidio doloso, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a banco y secuestro.

Según el documento, en Nogales, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y Querétaro derivan asesinatos, robo a casa habitación, a negocio y a banco.

"El robo de vehículo es un delito estratégico porque tiene un efecto multiplicador. Mayor eficacia en su combate impactará también en la cadena de delitos asociados", aseguró el titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la CNS, Ricardo Márquez Blas.

Detalló que este ilícito de alto impacto tiene una elevada conexión con el homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, a negocio, a banco y delitos sexuales, por lo que se requiere un modelo nacional contra el robo de vehículo.

"Con esta información se pueden focalizar los esfuerzos sobre la correlación entre homicidios dolosos y vehículos robados, y en términos de política pública permite concentrar claramente donde tienes mayores probabilidades de impactar la dinámica delictiva", recalcó.

Dijo que tienen detectadas regiones en Chihuahua y el centro del país, donde llevan y concentran las unidades, ya sea para su venta o para desmantelarlas.

"Tenemos identificadas las zonas de concentración donde se da el robo de vehículos y también a donde están siendo llevados.

"Que el Estado mexicano tenga un buen control sobre los vehículos es clave para reducir la criminalidad en general y, desde luego, uno de los delitos que más preocupa es el homicidio", comentó.

Reportes del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados (Repuve) indican que el año pasado, considerado el más violento desde 1997 por cifras del CNS, fueron hurtadas 241 mil 22 unidades de todas las marcas y modelos en el país, la cifra más alta desde 2006 y se recuperaron 80 mil, apenas 33.2%.

En 2009 las autoridades lograron recuperar la mitad (50.1%) de los 185 mil 296 automotores hurtados en las 32 entidades de la República mexicana. En entrevista, Márquez Blas indicó que aproximadamente 30% de las unidades son robadas a sus propietarios con lujo de violencia.

"El robo de vehículos no sucede en los mismos tiempos y en los mismos lugares, es un tema movible y dinámico y en este momento estamos explorando la lógica de en la que se mueven los delincuentes dedicados a este ilícito", explicó.

Según el informe, las entidades con más incidencia de robo de vehículos son Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Querétaro.

A nivel municipal, se ubican Ecatepec, Estado de México; Puebla, Puebla; Guadalajara, Jalisco; Iztapalapa, Ciudad de México; Zapopan, Jalisco; Querétaro, Querétaro; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; Chilpancingo, Guerrero; Tijuana, Baja California, y Tlalnepantla, Estado de México.

Las 10 colonias que lideran en este delito de alto impacto son Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec; Héroes Tecámac; Loma Bella, Puebla; Leyes de Reforma II, Iztapalapa; Polanco, Miguel Hidalgo; Country, Reynosa; Solidaridad II, Tultitlán; Paraje Zacatepec, Iztapalapa; Santiago Coltzingo, Tlahuapan, y Polígono III, Ecatepec.

Ricardo Márquez, titular de la Unidad para la Información para la Seguridad Pública, anunció que la CNS trabaja en el diseño de un modelo homologado de licencias de conducir en el país, como parte de las actividades para reforzar el combate al robo de vehículos.

Detalló que actualmente cada estado y municipio tiene su propio modelo de licencia, algunos de los cuales, señaló, cuentan estándares bajos de seguridad, lo que dificultad la identificación de personas.

"Como no hay un modelo homologado de licencias de conducir en el país, cada entidad y municipio tiene el suyo. Esto no tendría que representar un inconveniente, sino que algunas de esas licencias de conducir no tienen prácticamente ninguna medida de seguridad, entonces el nivel de certeza de que la persona es quien dice ser, es bajo porque el nivel de seguridad de esas licencias lo es", indicó.

Explicó que la CNS impulsa un sistema homologado de licencias con medidas de seguridad robustas que den al policía herramientas prácticas para identificar plenamente a una persona.

Márquez Blas aseveró que la Comisión Nacional de Seguridad busca que las patrullas policíacas cuenten con cámaras móviles instaladas, cuya movilidad permite una mayor cobertura para detectar hechos delictivos.

EL UNIVERSAL publicó que cinco de los 12 grupos criminales transnacionales dedicados al robo de vehículos, identificados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), se asientan en México, los cuales mantienen conexiones estrechas en Guatemala, Estados Unidos y Europa.

Operan en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, y generalmente trasladan a otros países las unidades robadas, en algunas ocasiones de lujo, en contenedores marítimos y por tierra, haciéndolas pasar como automotores legales.

También las utilizan para cometer secuestros, homicidios, venta de autopartes y para perpetrar atentados terroristas.

La aplicación para teléfonos inteligentes "ChecAuto Mx", que la Comisión Nacional de Seguridad puso en marcha en enero, contribuyó en la recuperación de 20 mil 813 vehículos.





En siete de cada 10 homicidios dolosos que se registran en México se utiliza un vehículo robado desde el cual se cometen esos asesinatos, además de ser utilizado para huir. (ARCHIVO)

Etiquetas: inseguridad mexicorobo de autos

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD