Agradece felicitación, pero 'no habrá pensión'

Tras reunirse en privado con Lázaro Cárdenas Batel, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el respaldo de los ex presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, pero insistió en que les quitará su pensión. "Es que eso ya se acordó, no va a haber pensiones para los ex presidentes. Pero una cosa no quita la otra", dijo.

"Le agradezco mucho al ex presidente Fox por sus palabras, estamos en un tiempo de reconciliación y unidad nacional; le agradezco esas muestras de respeto hacia mi persona, lo mismo agradezco a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari y a los que nos han tratado de manera respetuosa", dijo.

Sobre el desplegado del líder del sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps, dijo que eso se va a ver en su momento, "lo que sí les puedo decir es que va a haber democracia sindical y no permitiremos que haya corrupción".

El ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, aseguró que el principal reto de AMLO es sacar adelante a este país.

