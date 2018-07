Presentará Cordero impugnación ante el TEPJF por expulsión del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ernesto Cordero Arroyo, adelantó que este jueves presentará, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la impugnación a su expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), misma que determinó –de manera unánime– la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista el sábado por la tarde.

"No me han notificado formalmente la resolución de la Comisión de Orden, más que por un comunicado, pero bueno, aunque no me notifiquen personalmente yo voy a proceder a presentar mi impugnación mañana mismo", aclaró.

Cordero precisó que su impugnación contendrá dos argumentos: el primero, la objeción de conciencia, ya que el PAN –en la coalición que formó con el PRD y Movimiento Ciudadano– defendió una postura de izquierda.

Y segundo, que el candidato presidencial de dicha unión, Ricardo Anaya Cortés, no respetó el código de conducta del blanquiazul al estar envuelto en escándalos de "lavado" de dinero; por lo que no estuvo obligado a apoyarlo.

"Estoy absolutamente seguro que se me va a restituir mi derecho a militar en el Partido Acción Nacional, el Tribunal no es la Comisión de Orden del PAN que es incondicional de Ricardo Anaya, y donde estoy seguro que ni siquiera leyeron los alegatos por escrito que presentamos", dijo.

En entrevista con medios de comunicación, luego de concluir la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, Cordero aseguró que, luego de los resultados electorales del domingo, el PAN debe hacer un ejercicio de reflexión y dejar apegos con quien fue su candidato a la Presidencia.

"Yo creo que sí fue un desastre electoral y el PAN tiene que reflexionar qué fue lo que pasó […] más allá de esta cobertura electoral, el PAN tiene que volver a abrirse, no se trata de personas, se trata de que en las instancias de decisión del PAN participen todos los grupos que están ahí representados, no nada más los incondicionales de una persona, en este caso Ricardo Anaya", indicó.

El senador también sostuvo que Anaya Cortés obtuvo el menor porcentaje de votos que desde 1988 han recibido los candidatos presidenciales de Acción Nacional.

"Yo creo que es un resultado electoral del cual él es responsable, él y Damián Zepeda, y su grupo de cercanos; ellos son responsables del desastre electoral del domingo pasado […] si hubiera rendición de cuentas y un poco de vergüenza pues seguramente se irían, pero el tema ya ni siquiera es ese, es que el PAN se abra, se oxigene", subrayó.





