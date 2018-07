Efecto AMLO 'inunda' a Cámaras

'LA MAYORíA EN EL CONGRESO FACILITARíA A LóPEZ OBRADOR LLEVAR ADELANTE REFORMAS EN LEYES ORDINARIAS'

El Siglo de Torreón-AEE

De la mano de Andrés Manuel López Obrador, Morena ganó todo en la elección del pasado domingo: la Presidencia, la mayoría en el Congreso, los gobiernos de al menos 5 de los 8 estados en disputa -incluida la Ciudad de México- y las principales ciudades del país.

Con su victoria, López Obrador y Morena le propinaron al PRI su peor descalabro electoral, disminuyeron considerablemente al PAN y casi borran del mapa al PRD como fuerza de izquierda.

De acuerdo con el Programa Resultados Electorales Preliminares (PREP), Morena tiene 37.24% de los votos, PAN 18.1%, PRI 16.3%, PRD 5.3%, Partido Verde 4.7%, Movimiento Ciudadano 4.3% y Partido del Trabajo 3.89%.

Estos resultados son un arma de doble filo. Por una parte, pueden convertir a Morena en una fuerza hegemónica que pase por encima de la oposición, o pueden contribuir a que López Obrador, como presidente y sin ánimo de imponerse, pueda llevar adelante las reformas que el país necesita y él ha prometido.

El riesgo es que Morena se convierta en "un movimiento hegemónico" como lo fue el PRI, afirma Marco V. Herrera, analista político y presidente de M3H Consultoría de Gestión de Cambio.

"Sólo que al PRI -fundado en 1929- le llevó años consolidarse", dice. Morena, en cambio, es un partido que nació hace apenas 4 años y que contendió por primera vez en una elección federal. De ese tamaño fue el éxito de la operación política de López Obrador.

Pero Rodrigo Salazar, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México (Flacso), considera que la mayoría en el Congreso facilitaría a López Obrador llevar adelante reformas en leyes ordinarias -no así en la Constitución-, y eso contribuiría a darle viabilidad a su gobierno, "como no lo hemos visto en mucho tiempo".

Además, advierte que Morena no es un partido que nació de la nada. Muchos de sus integrantes vienen de una militancia de años, la mayoría del PRD. Aunque también hay ex priistas, ex panistas y oportunistas motivados "por el puro cálculo político de trepar al tren ganador".

López Obrador fue un tsunami que arrastró el voto a favor de Morena incluso en estados y municipios considerados bastión de PRI y PAN. Como en el norte del país, donde los panistas habían dominado las urnas desde los años 80. O en el Estado de México, donde Morena engulló hasta los municipios de Toluca y Atlacomulco.

El PRD, por su parte, que hasta la elección del pasado domingo había representado a los votantes de izquierda desde su fundación en 1989, perdió su más cara joya: la Ciudad de México, donde gobernó desde diciembre de 1997 como mayoría, al dominar casi todas las delegaciones, la Asamblea Legislativa y asumir 4 veces el gobierno local. En esta capital, Morena también se impuso.

"Morena ha sustituido al PRD como el partido de izquierda más importante en México", dice Salazar. "Su situación es lamentable: cayó a los niveles de votación del Partido Verde y el Movimiento Ciudadano".

Pero el PRI tuvo la derrota más estrepitosa en esta elección, en la que perdió incluso aquellas ciudades siempre dominadas por sus siglas. Como Toluca y Atlacomulco, en el Estado de México, consideradas las "capitales" del priismo que llevó a la Presidencia a Peña Nieto, nacido precisamente en ese municipio donde gobernará ahora Morena.

Salazar y Herrera advierten que la derrota priista no se explica sólo por el voto de este domingo.

Hay una suma de factores que incluye la muy mala evaluación de la presidencia de Peña Nieto, los escándalos de corrupción y aun la aprobación de leyes (como La Ley de Disciplina Financiera) que limitaron a los gobiernos de los estados en el uso electoral de recursos públicos.

"El PRI dejó de tener dinero de los gobiernos estatales para financiar su campaña y tampoco supo cómo conseguir o buscar otro tipo de financiamiento", dice Herrera.

Para Salazar no hay duda. El efecto AMLO fue el resultado de un masivo voto de castigo contra Peña Nieto y su gobierno.

"Lamentablemente, Peña Nieto y su grupo de compinches no vieron el valor de gobernar con honestidad y no vivir como príncipes cuando todo el mundo o tanta gente la pasa tan mal", dice. "Son políticos, no príncipes, y no lo entienden".

REGENERACIóN TOTAL

Si se confirman los resultados preliminares, Morena y sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia (PT y PES) contarán con 303 curules, por 140 de la coalición por México al Frente (PAN-PRD-MC) y 63 de Todos por México (PRI-Partido Verde-Nueva Alianza)

En el Senado los morenistas ocuparán 70 lugares, el Frente por México 38 y Todos por México 20.

Con estos resultados, a partir del 1 de septiembre que toma posesión la próxima Legislatura en el Congreso, Morena se convertirá en la primera fuerza política en el país y por primera vez en 24 años un presidente tendrá mayoría en el Poder Legislativo, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1994.

"Es un peso legislativo muy grande", advierte Herrera, de M3H Consultoría de Gestión de Cambio.

Esto significa, explica, que muy fácilmente López Obrador y Morena podrán llevar adelante cualquier tipo de reformas. Por eso considera que la sociedad civil deberá mantenerse muy atenta para que, en este nuevo escenario de mayoría, no sea un solo partido el que decida una ruta única para el país, sin considerar a la oposición.

"Ese es el reto que tiene el nuevo país que vamos a vivir con una mayoría de ese peso, que hacía muchos años que no teníamos", dice el analista.

Salazar, por su parte, considera que una composición legislativa con mayoría en el Congreso también sería favorable para López Obrador como presidente, si se considera que necesitará de reformas para cumplir promesas.

"Que un presidente tenga la mayoría no es en sí mismo un problema, todo lo contrario, porque facilita los cambios", afirma.

Además, aclara que Morena no tendrá mayoría calificada para hacer reformas a la Constitución y López Obrador, según sus propias palabras, tampoco tiene es intensión.

"Entonces -concluye- ojalá que tenga los suficientes escaños para tener flexibilidad y capacidad de negociación con las otras fracciones de la cámara y no dudo que haya priistas encantados con el programa de López Obrador y que estarían en estos momentos dispuestos a negociar".

En cualquiera de los casos, dice Salazar, López Obrador llega con un gran capital político -53% de la votación que no es poca cosa, en comparación con el 38% que logró Peña Nieto-. "Tiene todo el capital político para hacer grandes transformaciones", afirma.

MARCO V. HERRERA

El universal

Dominio. Morena será la primera fuerza tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP