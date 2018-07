Se acordó con EPN transición ordenada y pacífica: AMLO

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Este mediodía Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el cual el candidato de Morena calificó de "muy bueno" y "amistoso", en el que se acordó una transición ordenada y pacífica.

Al finalizar la reunión en el Palacio Nacional, el tabasqueño ofreció una conferencia de prensa donde habló de los detalles de los que hablaron.

"Fue un encuentro amistoso, importante, porque tratamos temas que tienen que ver con la transición", expresó.

"Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña Nieto, de iniciar el proceso de transición una vez el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo; en tanto no exista este reconocimiento legal, no podremos iniciar el proceso", explicó.

"Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr en que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos-financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México", dijo López Obrador.

AMLO agradeció al presidente "por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral... me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones, no hay una auténtica verdadera democracia, yo he padecido de ese intervencionismo que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias".

Aseveró que en elecciones pasadas -contendió por la Presidencia sin éxito en 2006 y 2012- sufrió "un intervencionismo faccioso", a diferencia de esta ocasión, en la que "se respetó el voto de los ciudadanos".

Entre los temas que abordaron fueron TLCAN, nuevo aeropuerto, reforma energética, presupuesto y seguridad, los cuales habrán de tratar hasta que AMLO sea nombrado presidente electo.

“A partir de que me declare presidente electo, inicia el análisis de lo que más convenga al interés general”, añadió.

“Va a haber un cambio profundo, va a ser un cambio radical y que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz, vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto”, manifestó.

"Vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)", señaló el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en una rueda de prensa tras reunirse con Peña Nieto en el Palacio Nacional.

López Obrador destacó también que la finalidad de las negociaciones es "lograr la firma del acuerdo".

Afirmó además que, hasta que tome posesión del cargo el 1 de diciembre, se mantendrá el actual equipo negociador, que encabeza el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, el subsecretario Juan Carlos Baker y el jefe negociador Kenneth Smith.

López Obrador aseguró que "se va a mantener el mismo equipo" porque "no lo han hecho mal".

Anunció también que habrá "pronto" una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que va a visitar México, sin dar una fecha exacta.

Sobre el nuevo aeropuerto informó que una vez que sea declarado presidente electo, se integrarán equipos para analizar dicho proyecto.

Indicó que Carlos Urzúa hablará con el actual secretario de Hacienda para elaborar el Presupuesto 2019. Agregó que éste ya incluirá el aumento a a poyos para adultos mayores y la reducción de su sueldo como presidente, a la mitad

Dijo que no desaparecerá el Estado Mayor Presidencial, sino que se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional, no estará exclusivamente para proteger al presidente de la República.

El próximo mandatario de México firmó hoy que va a convocar al papa Francisco y a otros dirigentes religiosos y de derechos humanos para evaluar la seguridad en el país y lograr la paz.

"Hoy se va hablar sobre la convocatoria de dirigentes religiosos del mundo y de México, a dirigentes de organismos sociales y a defensores de derechos humanos, además de la invitación de la ONU", apuntó.

Y "vamos a invitar al papa Francisco", agregó cuestionado por los medios, tal y como ya había anunciado durante la campaña electoral.

Todo ello con el "propósito de conseguir la paz en nuestro país", agregó el izquierdista, que trabajará en su plan de seguridad desde "ahora y hasta finales de noviembre", antes de tomar la Presidencia.

López Obrador ganó la Presidencia de México con 53 % de los votos en los comicios del pasado domingo, situándose a 30 puntos del segundo aspirante, Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Por último, AMLO dijo que a partir de septiembre y a finales de noviembre, recorrerá nuevamente el país.

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD