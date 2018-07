Se acordó con EPN transición ordenada y pacífica: AMLO

TORREÓN, COAH.-

Este mediodía Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el cual el candidato de Morena calificó de "muy bueno".

Al finalizar la reunión en el Palacio Nacional, el tabasqueño ofreció una conferencia de prensa donde habló de los detalles de los que hablaron.

"Fue un encuentro amistoso, importante, porque tratamos temas que tienen que ver con la transición", expresó.

López Obrador señaló que a partir de que se le nombre presidente electo, "tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr en que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos-financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México".

AMLO agradeció al presidente "por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral... me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones, no hay una auténtica verdadera democracia, yo he padecido de ese intervencionismo que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias".

Entre los temas que abordaron fueron TLCAN, nuevo aeropuerto, reforma energética, presupuesto y seguridad, los cuales habrán de tratar hasta que AMLO sea nombrado presidente electo.

“A partir de que me declare presidente electo, inicia el análisis de lo que más convenga al interés general”, añadió.

“Va a haber un cambio profundo, va a ser un cambio radical y que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz, vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto”, manifestó.

Sobre el nuevo aeropuerto informó que una vez que sea declarado presidente electo, se integrarán equipos para analizar dicho proyecto.

Indicó que Carlos Urzúa hablará con el actual secretario de Hacienda para elaborar el Presupuesto 2019. Agregó que éste ya incluirá el aumento a a poyos para adultos mayores y la reducción de su sueldo como presidente, a la mitad

Dijo que no desaparecerá el Estado Mayor Presidencial, sino que se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional, no estará exclusivamente para proteger al presidente de la República.

Por último, AMLO dijo que a partir de septiembre y a finales de noviembre, recorrerá nuevamente el país.

