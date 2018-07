'Yunes no pudo extraditar a Karime Macías'

Cuitláhuac García Jiménez, virtual gobernador de Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES, PT), asegura que en la investigación que se sigue al ex gobernador Javier Duarte actuará de forma republicana, apegado a Estado de derecho, porque hasta ahora "se ha abusado para ganar votos".

En entrevista, un día después de la jornada electoral, en la que los votos le otorgan mayoría, García Jiménez comenta que al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en la investigación contra Karime Macías, esposa del ex mandatario priísta, "le salió el tiro por la culata", puesto que sólo ha sido parte del juego "muy mediático".

Considera que en la investigación en contra del ex gobernador Duarte y su gabinete hubo abuso, puesto que la actual administración sólo buscó simpatías, al señalar que se iba "a meter a la cárcel a fulano y a zutano". "Yo conozco la ley y no está esa atribución. El gobernador no puede meter a la cárcel, ¿quién sí lo puede hacer? Un juez", dice el morenista.

Afirma que los veracruzanos todavía no perdonan a Javier Duarte y al PRI y eso se vio en esta elección, en la que "les fue de la patada". Además, explica que revisará lo realizado en la gestión de Yunes "no con interés vengativo, sino para aclarar cuentas", con él o en otros casos.

¿A qué se debe su triunfo: hartazgo social, malos resultados de esta y anteriores administraciones, el efecto AMLO?

-Todo es un conjunto de cosas, pero influye mucho que aquí se dio un cambio y quien fue el titular del gobierno en este supuesto cambio volvió a cometer las mismas cosas que se le señalaban a su antecesor.

El universal

Reto. Cuitláhuac García es el virtual gobernador de Veracruz por Morena.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP