Molesta el cierre puntual de casilla

LERDO, DURANGO

LERDO, DURANGO







COMENTAR

En Lerdo las principales molestias ciudadanas que hubo fue la apertura tardía de las casillas y el cierre, muy puntual, tanto que muchas personas se quedaron sin poder ejercer su voto al llegar un minuto tarde como fue el caso de al menos 11 personas en la casilla 690 de la Escuela Normal Superior de Lerdo, Lázaro Cárdenas, donde había la casilla básica y contiguas 1, 2 y 3 siendo esta sección una de las más representativas de Lerdo.

Ahí llegó la ciudadana Alicia Pérez Bustamante quien venía apurada de Rodeo puesto que allá no había casillas especiales. No la dejaron votar por el minuto de retraso al igual que a la señora Yolanda Rey que traía en mano sus boletos del autobús pues venía de Saltillo, mismo caso el de otras 9 personas. A ninguno le permitió votar el presidente de la casilla Contigua 1 porque ya habían cerrado. En esta misma casilla no pudo votar el joven Julio César Medina porque no lo encontraron cuando siempre ha votado ahí.

La gente estaba molesta por la falta de criterio del presidente de la casilla y del capacitador del INE quien en ningún momento intervino a favor de los ciudadanos.







Etiquetas: Casillas instaladasLERDO

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP