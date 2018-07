Suma Coahuila observaciones por 675.3 mdp en la ASF

EN EL CASO DE DURANGO, NO HUBO OBSERVACIONES, PERO SÍ 5 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y13 RECOMENDACIONES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por 675 millones mil 312 pesos al gobierno de Coahuila durante el 2017.

De acuerdo a los informes publicados en el portal oficial de la ASF, Coahuila recibió un pliego de nueve observaciones, 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos recomendaciones. En el caso de Durango, no hubo observaciones, pero sí 5 solicitudes de aclaración, 13 recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

En el informe que ayer dio a conocer la ASF, se establece que "se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal" en nueve observaciones, con montos que van desde los 17 mil 547 pesos hasta los 382 millones 694 mil 206 pesos, esto "más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación".

Las causas van desde rendimientos financieros no ejercidos (17 mil 547 pesos); por haber realizado transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) al municipio de Piedras Negras (2 millones 263 mil 140); por la falta de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados a proveedores por concepto de ejecución de obra y transferencias realizadas al Instituto Estatal de Pensiones del Magisterio del Estado de Coahuila hechos desde la cuenta bancaria del FAFEF (382 millones 694 mil 206).

Otras observaciones son por no transferir al municipio de Morelos los rendimientos generados por el atraso de las ministraciones del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (123 mil 657 pesos); por la falta de presentación de las estimaciones pagadas y su debido soporte documental de dos contratos (37 millones 927 mil 618); porque los bienes adquiridos se encuentran en bodegas del contratista y no fue posible llevar a cabo su verificación física y por falta de instalación (196 millones 871 mil 900); por el saldo no integrado de la transferencia de recursos del FAFEF a otras cuentas de la misma Secretaría de Finanzas de Coahuila, sin acreditar su aplicación en obras y acciones que cumplan con los objetivos del fondo (41 millones 134 mil 68).

También se señaló debido a que la aplicación de los recursos no cumplió con los objetivos del fondo, ya que las estimaciones de obra presentadas corresponden a otro ejercicio fiscal (un millón 286 mil 941 pesos); y por la falta de amortización de los anticipos otorgados en cuatro obras (12 millones 682 mil 735 pesos).

Además, la ASF realizó 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos recomendaciones. Entre las promociones de responsabilidad, se pide a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no documentaron el término de 12 obras con las fianzas de vicios ocultos, el acta de entrega-recepción, los cierres de bitácoras, ni los finiquitos correspondientes; también sobre funcionarios que presentaron a Hacienda datos del FAFEF con diferencias respecto a lo registrado en su información contable, por lo que careció de calidad y congruencia; otros que no cobraron rendimientos financieros por los préstamos a otros fondos y programas; funcionarios que en su gestión no cumplieron con lo acordado en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares.

También hay promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por irregularidades de servidores públicos que no verificaron que las adjudicaciones directas rebasaron los montos máximos autorizados para esta modalidad, sin acreditar la excepción a la licitación pública; porque no verificaron que el personal acreditara el perfil requerido para el puesto desempeñado; por realizar transferencias de recursos del FAFEF a Allende, Torreón, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas y Candela, sin evidencia de formalizar convenios para su entrega.

Otros son por no ejercer en tiempo los recursos del Programa de Inclusión Social (Prospera); también a funcionarios que pagaron a un comisionado al sindicato de julio a diciembre de 2017, quien realizó actividades distintas a las del servicio de atención a los afiliados del Seguro Popular; entre otras causas de sanción.

Las recomendaciones de la ASF al Gobierno estatal de Coahuila son, en primera, que "proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas o mecanismos que permitan que los recursos asignados al FAFEF 2017 se ejerzan en su totalidad al término del ejercicio fiscal; asimismo, se ejerzan y se apliquen a proyectos de acuerdo a la normativa aplicable a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos del fondo".

La segunda recomendación es que el gobierno de Coahuila "lleve a cabo las acciones que promuevan la coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el gobierno del estado a los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el Gobierno estatal. Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar en el ámbito del Gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado".

Las promociones de responsabilidad en Durango piden a la Secretaría de Contraloría del Estado que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de obra pública a precios unitarios sin contar con el costo de los insumos investigado ni los rendimientos y documentación de soporte avalada por la supervisión externa y la residencia de obra en la verificación de los consumos y recursos utilizados; a funcionarios que incumplieron con los plazos para llevar a cabo actas de entrega-recepción de obra, finiquito y extinción de derechos y obligaciones de una obra, que a la fecha no está en funcionamiento.

Las promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal son para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a auditar a los Servicios de Salud del Estado de Durango porque no pagó completo el ISR.

Revisión. El informe de la Cuenta Pública 2017 presentado por el auditor David Colmenares

