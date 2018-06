Senadores del PAN chocan tras video

CIUDAD DE MÉXICO.-

A unas horas de celebrarse las elecciones este 1 de julio, las fuerzas internas del PAN chocan y se dicen dispuestas, y con capacidad, para rescatar y reconstruir al partido del daño causado por los intereses particulares de sus oponentes.

La inminente derrota del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, es planteada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, uno de los llamados "cinco rebeldes del PAN", contra quien se busca su expulsión del partido. Luego de que ayer se diera a conocer el video de una reunión de Anaya con liderazgos panistas, Lavalle apuntó que el candidato de su partido quiere regresar a refugiarse en la organización que dividió.

De forma contraria, el también senador panista, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que quienes atacan a Ricardo Anaya Cortés "nada importante harán, porque desde el PRIAN no mueven estructuras, son la élite que tuvo Felipe Calderón", y fueron colocados en Acción Nacional por el PRI. Añadió que los que atacan a Anaya son "las cabezas políticas, pero en los municipios no tienen influencia estas gentes que se siguen diciendo del PAN que no son otra cosa más que agentes del PRI".

Ambos bandos dicen que al día siguiente de las elecciones, irán al rescate de su organización partidista; y mutuamente se culpan de que Acción Nacional se encuentre en un contexto de división y confrontación interna, "de este teatro que armó para hacerse candidato con un mal formado Frente con lo que sólo pretendió imponerse como candidato, regalando además muchísimas posiciones a la izquierda". "Esa factura Anaya tendrá que debatirla en el PAN con nosotros los panistas", agregó.

Del video difundido, en el que Anaya dice que hay quienes quieren arrebatar al partido "a la mala", Lavalle refirió que con toda claridad "es un monumento al cinismo, y es muestra de que tiene secuestrado al partido, quiere seguirlo teniendo en esa situación". "No sólo somos unos senadores, ya vemos que hay un número importante de gobernadores que se están desmarcando de él, y son muchos los panistas que después de las votaciones del domingo decidido a que se lleve a cabo un saldo y un balance de lo que generó esta obsesión que tuvo para ser candidato".







