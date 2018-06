Acaban campañas con récord en nivel de violencia

La violencia política registrada en el proceso electoral actual no tiene comparación con comicios anteriores. Los niveles alcanzados son históricos, consideran especialistas. Con el asesinato de Javier Ureña, encargado de la alcaldía de Buenavista, Michoacán, suman 133 políticos, incluidos 48 candidatos, que han sido ultimados en 26 estados hasta el cierre de campañas.

A pocos días de las elecciones, la consultoría Etellekt, especializada en riesgos políticos, advierte que los ataques contra políticos se han intensificado en las dos últimas semanas del proceso electoral, principalmente en entidades del litoral del Pacífico, que concentran 68 de los 133 homicidios; con 26 casos cada uno, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista, seguidos de Puebla, con 13 víctimas; Michoacán, con nueve, y Veracruz, con ocho. Por partido, los más golpeados por asesinatos de políticos han sido el PRI (45), Morena (20) y PRD (18).

De acuerdo con el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en ningún otro proceso electoral se ha registrado una violencia política similar; no obstante, asegura que estos ataques no buscan "intimidar a votantes, sino a candidatos para que permitan la libre acción de las bandas delictivas en sus gobiernos". Asegura que la elección no está en riesgo, sino la autonomía de las nuevas administraciones.

El director de Etellekt, Rubén Salazar, argumenta que la concurrencia de elecciones locales con la federal puede considerarse como una de las razones que explican el nivel de violencia actual.

Datos de la consultoría muestran que en los comicios de 2011-2012, en el que se disputaron mil 967 cargos, incluidas siete gubernaturas, 565 diputaciones y 766 alcaldías, se registró el asesinato de nueve políticos, uno de ellos aspirante a un puesto de elección, mientras que en el proceso actual, donde se juegan 3 mil 223 cargos locales y federales, incluidas mil 613 alcaldías, van 133 víctimas.

Efe

Homicidios Suman 133 políticos asesinados en el proceso electoral. Suman 133 políticos asesinados en el proceso electoral. ⇒ Incluidos 48 candidatos. ⇒ Ultimados en 26 estados hasta el cierre de campañas.

Se intensifican. Ataques contra políticos se han intensificado en las dos últimas semanas.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP