Periodista sobreviviente relata tiroteo en periódico de Maryland

"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir un disparo mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar como el tirador recarga" su arma, escribió en Twitter Phil Daves, reportero policial para "Capital Gazette", un periódico de Annapolis, Maryland, donde este jueves se registró un tiroteo.

De acuerdo con Daves, el tirador "disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas", y detalló que el sujeto "lo hizo a través de la puerta de vidrio hacia la oficina y abrió fuego contra varios empleados".

"No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero es malo", publicó el reportero a través de su cuenta de Twitter.

Momentos después puntualizó que no tuiteó desde su escritorio en la redacción del periódico justo durante el tiroteo, sino que esperó hasta ser evacuado por la policía para hacer sus publicaciones.

Muchos usuarios señalaron que no tenía por qué disculparse por eso, pues era comprensible que durante el ataque no pudiera publicar en la red social. Más tarde, en una entrevista, Davis dijo que durante el tiroteo la redacción del periódico "era como una zona de guerra".

"Soy periodista policial. Escribo sobre este tipo de cosas, no necesariamente en este sentido, sino en tiroteos y muertes, todo el tiempo. Pero, por mucho que trate de articular lo traumatizante que es esconderse debajo de tu escritorio, no lo sabrá hasta que estés allí y te sientas impotente", dijo Daves al sitio en línea "The Capital Gazette".

Davis le indicó al medio que él y otros seguían bajo sus escritorios cuando el agresor dejó de disparar. "No sé por qué paró", señaló.

Carlos Wallace, quien trabaja en la misma calle de las oficinas del periódico, informó a medios locales que vehículos oficiales y ambulancias llegaron al lugar de la escena con las sirenas encendidas.

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en el tiroteo registrado en Annapolis, informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido.

"Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas", señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa.

El agente Ryan Frashure, portavoz de la policía del condado de Anne Arundel, explicó que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el "sospechoso ya se encuentra bajo custodia" policial a la espera de ser interrogado por las autoridades. "Sólo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso", aseguró el portavoz.

El jefe del Gobierno del condado de Anne Arundel, Steven Schuh, quiso también elogiar a los servicios de emergencias puesto que, según dijo, "si no hubieran llegado tan rápido como lo hicieron esto podía haber sido mucho peor".

Las autoridades no quisieron entrar en detalles sobre el tipo de arma empleada por el tirador, pero indicaron que el tiroteo se había centrado en la redacción del diario "Capital Gazette".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó las redes sociales para trasladar sus condolencias a los familiares de la víctimas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.

