Reunificación de familias migrantes podría tomar meses

- Dada la falta de urgencia del gobierno de EU, la reunificación de miles de niños inmigrantes con sus padres podría tardar meses, dijo el martes el director general de los albergues para niños migrantes más grandes del país.

El gobierno no tiene un plan para acelerar el regreso de más de 2,000 niños que fueron separados de sus padres como parte de la reciente política del gobierno de Donald Trump de "tolerancia cero", dijo Juan Sánchez, de la organización no lucrativa Southwest Key Programas.

"Podrían pasar días", dijo Sánchez en una entrevista con The Associated Press. "O podría pasar un mes, dos meses, seis o incluso nueve. Simplemente no sé".

El equipo de comunicación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondió a la solicitud de información sobre cuánto tiempo tardaría el proceso. Durante un testimonio ante legisladores el martes, el secretario de HHS, Alex Azar, se negó a decir cuánto tiempo demoraría reunir a las familias separadas. "Tenemos que sacar sin demora a los niños de nuestro cuidado", dijo.

Southwest Key está "listo hoy" para hacer lo necesario para reunir a los niños con sus padres que han sido detenidos por intentar cruzar la frontera entre México y EU, dijo Sánchez. Pero agregó que su grupo está limitado en acción porque muchos casos de padres tendrán que pasar por el sistema judicial.

Efe

Plan. Donald Trump no tiene prisa para reunificar familias.

