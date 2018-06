Exige deportaciones sumarias de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer que la deportación de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sin debido proceso constituye la única solución real para desalentar la persistencia de estos flujos.

"Contratar muchos jueces (migratorios) y pasar por un largo y complicado proceso legal no es la manera de proceder, siempre será disfuncional", argumentó el mandatario en un mensaje en Twitter, al continuar su ofensiva mediática en defensa de su política de "tolerancia cero".

Trump continuó así apoyando la idea de deportaciones sumarias como respuesta a la crisis humanitaria provocada por la decisión de su administración de separar a niños de familias migrantes detenidas en la frontera, que parece haber quedado rescindida tras la orden ejecutiva que firmó el pasado miércoles.

'DEVOLVERLOS A SUS PAíSES'

El domingo, también a través de Twitter, el mandatario dijo que no se podía permitir que los inmigrantes "invadan nuestro país", flotando la idea de deportaciones sumarias al pronunciarse por "devolverlos a sus países, sin jueces o cortes" de por medio, repudiando así el derecho de estos al debido proceso.

En su mensaje de ayer, Trump pareció matizar su postura, aunque no su objetivo, al pronunciarse a favor de detener a los inmigrantes indocumentados en la frontera "y decirles que no pueden venir a Estados Unidos ilegalmente. Niños llevados de vuelta a sus países".

"Si esto se hace, la migración ilegal se detendrá por sí sola, a un costo muy bajo. Esta es la única respuesta ¡y debemos continuar CONSTRUYENDO EL MURO!

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS) dadas a conocer la semana pasada, un total de dos mil 342 niños y niñas, en algunos casos menores de un año de edad, han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el pasado 9 de junio.

DONALD TRUMP

Ap

Posición

La Casa Blanca defendió:

⇒ La propuesta de Trump de deportar a inmigrantes indocumentados sin darles la oportunidad de comparecer previamente ante un juez.

⇒ "Sólo porque no veas a un juez no significa que no estés recibiendo el debido proceso", dijo Sarah Huckabee Sanders.