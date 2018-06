Erdogan se declara el vencedor en elecciones

NO SÓLO SERá EL JEFE DEL ESTADO, SINO TAMBIéN EL DEL GOBIERNO

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha declarado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Turquía, tras el escrutinio del 96 por ciento de los votos, aunque aún no certificados por la Comisión Electoral. "Tenemos los resultados no oficiales. Acorde a ellos, la nación me ha dado el mandato de presidente y de ser el jefe del Ejecutivo", dijo Erdogan en un discurso transmitido en directo por la cadena NTV.

Con el 90 por ciento de los votos escrutados, el político revalida su mandato con un 53 % de los apoyos, muy cercano al porcentaje que obtuvo en 2014 cuando accedió al cargo, según la agencia semipública Anadolu. Erdogan subrayó que el mismo recuento también había arrojado una cómoda mayoría para la coalición Cumhur (Público), integrada por el partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, y el derechista Movimiento de Acción Nacionalista (MHP).

Turquía pasará a ser un sistema presidencialista donde el presidente ostente todo el poder ejecutivo. Erdogan no solo será el jefe del Estado, sino también el del Gobierno, ya que con estos comicios entra plenamente en vigor la reforma constitucional de 2017, con la que se ha abolido la figura del primer ministro.

La participación en las urnas ha sido del 87 por ciento, y la jornada electoral ha transcurrido con algunos incidentes, como un tiroteo en un colegio electoral en el este de Turquía, que ha causado tres muertos.

LA OPOSICIóN ACEPTA DERROTA

La mayor formación de la oposición de Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha reconocido la victoria del actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las elecciones presidenciales.

"Desde luego no era una competición justa, pero acepto que Erdogan ha ganado", dijo el candidato del CHP, Muharrem Ince, a la emisora turca Fox TV.

La oposición había protestado inicialmente contra esta premura, denunciando un sesgo en el recuento incompleto, pero poco más tarde reculó y dio por válidos estos resultados preliminares. "Los resultados se han recogido en gran parte. Haremos seguimiento hasta que la YSK haga su declaración. Sea el resultado el que sea, queremos que nuestros ciudadanos eviten toda provocación", dijo el portavoz del CHP, Bülent Tezcan.

Supremo. Recep Tayyip Erdogan ostentará prácticamente todos los poderes en la república turca.

