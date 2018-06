Meade pide a priistas 'ir fuerte y con todo'

En tierra mexiquense los priistas dejaron claro que hace un año, en una situación difícil, lograron el triunfo para Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México y ahora, dijeron: "Hay que hacer lo mismo para José Antonio Meade". En la Plaza de los Mártires, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, se comprometió a que, de llegar a la Presidencia de la República, encabezará un gobierno honesto, honorable y haciendo gala de los valores priistas. "El que no pueda ver a los ojos a un ciudadano, el que no pueda ver a los ojos a sus hijos, no tiene nada que hacer aquí ni con nosotros", precisó. Ante los miles de simpatizantes que fueron desplazados a la plaza cívica de Toluca, el exsecretario de Hacienda emuló la campaña del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo. Pidió "ir fuerte y con todo", tal cual fue el lema de campaña de Del Mazo.

