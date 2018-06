No le guardo rencor al INE: 'Bronco'

GARCÍA, NL.-

El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" aseguró que no tiene rencor contra el INE y que cuando termine la elección invitará a los consejeros a recorrer el país para verificar que no hizo trampa.

"Ustedes saben que el INE me quitó tiempo de campaña y todavía me sigue acusando de muchas cosas y, ¿cuántos de ustedes me firmaron?, ¿alguien les pagó por sacar firmas? Así está la institución que va a ser el árbitro de la elección, pero no le tenemos rencor, porque "El Bronco" no le tiene rencor a nadie, pero pasada la elección voy a invitar a los consejeros a recorrer el país y verifiquen si hicimos mal o bien las cosas", dijo.

En un precierre de campaña, acompañado por aspirantes independientes, "organizado por "El Bronco" para que el INE no los joda", Rodríguez Calderón llamó a sus simpatizantes a que el 1 de julio hagan un voto masivo en favor de los aspirantes sin partido, porque, aseveró, García debe ser un ejemplo pata todo el país.

"Necesitamos un Presidente norteño, un Presidente Bronco, demostrarle a México que así se gobierna con buenos resultados", aseguró.

Recordó que en 2009 dieron los terrenos al IMSS para la construcción de un hospital en García, pero el Seguro Social "se ha hecho pendejo y no ha construido el hospital".

Acusó al candidato Andrés Manuel López Obrador de cerrar campaña en Monterrey "con puros acarreados".





