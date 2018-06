Voy a sacar al narco de la CDMX: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO.-

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, cerró este domingo su campaña hacia la Jefatura de Gobierno, en el Ángel de la Independencia.

Al evento al que asistieron, según la cifra final del equipo de campaña 180 mil personas, estuvo como invitado especial el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya.

Barrales Magdaleno agradeció a los militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por su acompañamiento a lo largo de casi tres meses de campaña, pese a todo pronóstico.

Afirmó que su compromiso es que la Ciudad de México vuelva a ser la más segura de todo el país.

"Para el Frente, ante la delincuencia no hay amnistía, no vamos a perdonar a los secuestradores, a los violadores, a los narcotraficantes, a lo que le quitan la quincena a la gente en sus camiones. Yo les digo con toda claridad: ‘vengo con todo y voy a sacar al narco de esta Ciudad me cueste lo que me cueste’", enfatizó.

Previo al evento, se repartieron playeras similares a las de la Selección Mexicana y gorras con el nombre de la candidata. Al finalizar el evento, desde el escenario se aventaron balones de fútbol.

Alejandra Barrales estuvo acompañada por los candidatos a las 16 alcaldías; el dirigente del PRD nacional, Manuel Granados; el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Manera y candidatos a diputados locales y federales.





