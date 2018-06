INE demanda aclarar asesinatos

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Instituto Nacional Electoral (INE) demandó ayer a las autoridades federales, locales y municipales investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de los asesinatos de candidatos y precandidatos.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo, lanzó un llamado a las autoridades a que garanticen un ambiente de seguridad, paz pública y Estado de derecho de cara a la jornada electoral del 1 de julio.

"Nada peor para enfrentar un proceso electoral que la incertidumbre y la especulación respecto de los propósitos de la violencia que existen en nuestro País", dijo.

"Tienen que aclararse estos asuntos, investigarse y sancionarse a los responsables. De eso se trata al final del día el Estado de derecho del que depende la democracia".

Córdova explicó que desde diciembre a la fecha tienen registro del asesinato de 25 candidatos o precandidatos.

Además, con corte a esta semana, 36 aspirantes han solicitado, a través del INE, que Gobernación les brinde protección.

Pese a ello, Córdova descartó que la elección esté en riesgo.

Aseguró que el incremento de la violencia no se dio a partir del proceso electoral, sino que ya existía. "La violencia no se detonó por el proceso electoral, la violencia ya estaba ahí y ése es uno de los grandes problemas nacionales que tendremos como sociedad que resolver (...) pero eso no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia, las elecciones van adelante", dijo.

