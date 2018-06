Los llama a 'no perder el tiempo' con migración

Trump llamó a los legisladores republicanos a "no perder el tiempo" con temas de inmigración hasta que se celebren las elecciones legislativas de noviembre y acusó a los demócratas de estar "jugando" con un problema que no les ha interesado en décadas. "Los republicanos deberían dejar de perder el tiempo con (temas) de inmigración hasta que elijamos a más senadores y congresistas en noviembre. Los demócratas solo están jugando, no tienen intención de hacer nada para resolver este problema que tiene décadas de antigüedad", escribió en su cuenta de Twitter.

El mandatario agregó que, "una vez que pase la Marea Roja", en caso de que no se cumplan los pronósticos que apuntan a una probable mejora de los resultados de la oposición en los próximos comicios, los conservadores podrán aprobar "una gran legislación".

Sin embargo, pese a los llamamientos de Trump, el "número dos" de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró hoy que el voto sobre inmigración se llevará a cabo la próxima semana. "Presentaremos ese proyecto de ley ante el pleno", dijo hoy el congresista, refiriéndose a la legislación que ha sido pospuesta debido a la falta de apoyo entre las facciones enfrentadas del Partido Republicano.

Ese proyecto de ley abriría un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes indocumentados, conocidos como "soñadores", prohibiría la separación familiar de los inmigrantes, dotaría de 25,000 millones de dólares para el muro con México.

Reacción. Ante la imposibilidad de construir del muro, la administración de Trump puso en marcha la política de separar familias.

