Fin al pacto de impunidad, el que la hace la paga: Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", propone acabar con el pacto de impunidad que, dice, permite que haya intocables en el país y que los corruptos se salgan con la suya. En ese sentido plantea crear una fiscalía autónoma que investigue incluso al actual presidente, Enrique Peña Nieto, cosa que, asegura, no le perdonan y por eso le atacan desde el gobierno de la República.

Durante su cierre de campaña en Torreón esta semana, el aspirante por la alianza del PAN-PRD-MC concedió una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, en la que habló de su diagnóstico y propuestas para la Comarca Lagunera, su plan para combatir la corrupción, la desventaja que marcan las encuestas, la posibilidad de un acercamiento con el candidato del PRI y la unidad dentro del PAN.

→ ¿Cuál, de acuerdo a su diagnóstico, es el problema que hay que resolver y que se puede resolver desde la Presidencia de la República en la Comarca Lagunera?

Hay varios retos importantes. Por una parte tenemos el reto, igual que en todo el país, en materia de seguridad. A partir de que llegó Jorge Zermeño a la presidencia municipal (de Torreón) se han ido ya componiendo las cosas, ya empezaron a bajar los índices delictivos en los delitos del fuero común. No quiere decir que no tengamos un problema, pero vamos en la dirección correcta. Se habían prácticamente desmantelado las policías municipales que, cuando gobernaba el PAN, llegaron a ser de 1,200 elementos, terminaron en pequeñas policías de 300 elementos. Ya Jorge Zermeño está trabajando justamente en la ruta para componer esto, para volver a fortalecer a las policías municipales, y se requiere más apoyo federal. Es un primer tema, por supuesto es un reto de la seguridad pública en donde yo se los digo con claridad: van a ver lo que es tener un presidente de la República verdaderamente comprometido con la seguridad de la región.

→ Su principal propuesta en ese sentido para la región ¿cuál es?

Ahora lo explico. Te enuncio tres temas: el tema del agua potable, seguimos teniendo un problema muy importante en la región y no hay recursos suficientes desde lo local para poderlo resolver. Para resolver de fondo el problema del agua necesariamente se requiere un acompañamiento del Gobierno federal, se requieren recursos federales. Yo estoy listo para darle absoluta prioridad a resolver de manera ya sostenible en el tiempo el problema del agua potable aquí en la región de La Laguna.

Paralelo a ello, y paradójico, cuando llueve, como aquí es completamente plano, no tenemos un drenaje pluvial adecuado. Llueve poco, pero cuando llueve se inunda todo, se requiere otra vez una obra de infraestructura en materia pluvial que sin el acompañamiento del Gobierno federal va hacer muy difícil porque requiere una inversión muy cuantiosa de recursos. Yo lo he platicado mucho con Jorge Zermeño, le vamos a meter con todo el recurso federal, tanto para resolver el problema del agua potable, que la gente tenga agua potable todos los días en su casa así de simple y así de concreto, y segundo, todo el tema del drenaje pluvial para evitar el problema de las inundaciones.

Y el tercer tema tiene que ver con el crecimiento económico, necesitamos atraer más inversión productiva. Lo que ha faltado es inversión otra vez en infraestructura para que esta región crezca en términos económicos en todo su potencial. Hace algunos años el modelo de crecimiento era el de La Laguna, ¿qué pasó con el tiempo? Se invirtió más en infraestructura en conectividad en otras regiones del país, por ejemplo, en el Bajío, y hubo otras ciudades que tuvieron un mucho mayor crecimiento económico. La Laguna tiene todo para ser una potencia en términos de crecimiento económico, pero tenemos que invertir más en infraestructura.

Me parece que si hacemos esas tres cosas: si nos concentramos bien en el tema de la seguridad, uno; dos, resolvemos el problema del agua, tanto del agua potable como de las inundaciones por el tema del drenaje pluvial, y tres, invertimos fuerte en infraestructura para atraer más inversión productiva, que haya crecimiento económico, empleo y salarios mejor pagados, me parece que esos tres temas son los prioritarios.

A nivel nacional se viene hablando en los últimos 15 años del tema de la corrupción como uno de los principales lastres del país, ¿qué propone diferente que no se haya hecho para combatir la corrupción?

Todo, todo.

→ ¿El Sistema Nacional Anticorrupción no sirve?

Lo primero que propongo, y por eso el gobierno me ataca todos los días con noticias falsas, con mentiras, por eso el gobierno no quiere que llegue... lo primero que propongo es una fiscalía autónoma que investigue al propio presidente de la República, a Enrique Peña Nieto y su participación en todos escándalos del sexenio: la estafa maestra, Odebrecht, Ayotzinapa, la Casa Blanca... todos. Lo he dicho con claridad: si resulta culpable pues, como cualquier otra persona, tendrá que enfrentar las consecuencias yendo a la cárcel.

Segundo, reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República, eso me va incluir a mí como presidente, pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Es decir, que ya no haya intocables en el país, que la regla general deje de ser (que) el corrupto se sale con la suya, y la regla general sea el que la hace la paga.

Tercero, prohibir el uso de efectivo en el gobierno. Es increíble, pero muchos gobiernos siguen haciendo pagos en efectivo. Acuérdense del avión que salió de Veracruz, llegó a Toluca, traían una maleta con 20 millones de pesos en efectivo y cuando se les pregunta a los funcionarios que hacen con 20 millones en efectivo dicen que iban a realizar unos pagos. Pues ¡cuáles pagos!, están robando el dinero a manos llenas. Como en otros países, prohibir el uso de efectivo. El gobierno tiene que pagar a través de transferencias bancarias...

→ Pero también ahí hay corrupción...

Y cuarto, y eso es lo fundamental, una fiscalía autónoma y una fiscalía anticorrupción tanto autónoma como independiente para que se deje de utilizar a la PGR con fines políticos, y para que la PGR deje de ser la tapadera del gobierno en turno, y (que) esa fiscalía sin distingo alguno investigue todos los casos de corrupción y lleve a los corruptos ante la justicia. Si hacemos esos cambios aseguro que le damos la vuelta y limpiamos a México de corrupción.

→ Hablaba hace unos momentos de los golpes del Gobierno federal que le ha dado en el caso Barreiro. ¿Qué tanto atribuye usted este caso para que no haya logrado crecer en las encuestas como lo esperaba?

No, primero dos cosas. Primero, que nadie se confunda por qué me ha atacado de esa manera el gobierno, pues porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente habrá una fiscalía que va a investigar a Enrique Peña Nieto y eso no me lo perdonan, y por esa razón se han dedicado a inventar todo tipo de infundios. Para que te des una idea, ni siquiera existe un procedimiento en mi contra, nunca he sido citado, ni siquiera notificado...

→ Hay una denuncia que presentó Ernesto Cordero (senador del PAN)...

Sí, que está con Meade y es parte de lo mismo. Se llama guerra sucia, uno. Y dos: estoy absolutamente convencido de que México tiene que cambiar, que el 1 de julio vamos a ganar la elección y que vamos a lograr este cambio profundo que implica el cambio de régimen. Dos cosas fundamentales: gobierno de coalición con una mayoría estable que nos permita hacer realidad el programa de gobierno y dos, fin al pacto de impunidad, el que la haga la va a pagar.

→ Le pregunté al candidato (José Antonio) Meade (del PRI-PVEM-Panal) hace unos días, ahora le hago la pregunta a usted: ¿cómo revertir una diferencia tan amplia que marcan prácticamente todas las encuestas al día de hoy, faltando unos cuantos días para la elección?

Mira, el PRI no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta elección y ellos lo saben. Por más que manipulen las cifras, están completamente desfondados y en un lejano tercer lugar. Esta es una contienda entre dos opciones. Los únicos que le podemos ganar a López Obrador somos nosotros, y por eso yo he hecho un llamado de voto útil a que la gente no desperdicie su voto con una opción como, en este caso, es Meade, que ya no tiene posibilidades de ganar. Que la gente, independientemente del partido en que militen, y sobre todo los ciudadanos que no militan en ningún partido, se sumen a nuestra coalición, que unamos fuerzas para ganar de manera contundente el 1 de julio y lograr el cambio que nuestro país necesita.

→ Circula un video donde hacen un llamado a Ricardo Anaya y José Antonio Meade para que unan fuerzas y puedan derrotar a Andrés Manuel. ¿Qué opina de este video y si está de acuerdo en hacer algo para que esto se lleve a cabo?

Lo que opino es que está clarísimo, que el PRI ya no tiene ninguna posibilidad y que es bueno que la gente lo sepa...

→ ¿No hay posibilidad de acercamiento?

Los acuerdos cupulares son algo en lo que yo no creo y nosotros lo que queremos es un cambio, un cambio profundo, no representar la continuidad de este gobierno que le ha fallado a nuestro país. Estoy convencido que aquí en Coahuila vamos a ganar y de manera contundente. Tenemos, por mucho, a los mejores candidatos. Jorge Zermeño ha sido un alcalde extraordinario que, a pesar de que le dejaron hecho un desastre el municipio, con honestidad, con trabajo, ya puso la casa en orden y a partir de esta elección van a ver cómo los resultados se van a venir con todo para arriba. Y en el Senado tenemos también a los mejores candidatos. Tenemos a Memo Anaya, que ganó la elección pasada, todos lo sabemos, aquí hubo un fraude electoral, y con una compañera de fórmula, con una mujer íntegra, valiente, trabajadora, que es Esther Quintana. Yo estoy convencido: aquí en Coahuila vamos a ganar, yo le voy a deber mi triunfo como presidente de México a los votos de Coahuila y aquí voy a regresar como presidente de la República.

→ ¿Llega el PAN unido con todo y el "fuego amigo" que hemos visto, desde dentro del partido?

Por supuesto, y de hecho Coahuila es un gran ejemplo. Quienes históricamente entre sí habían competido, hoy están completamente unidos, trabajando por la misma causa, comprometidos con las mejores causas de la gente.

→ Últimas tres preguntas, muy rápidas. ¿La última película que le haya hecho llorar?

La vida es bella...

→ Ya hace varios años...

Bueno, que me acuerde... Coco me dejó un nudito en la garganta ahora que la vi con mis hijos.

→ ¿Qué libro les recomendaría a sus contrincantes?

A mis contrincantes... yo creo que El Quijote, fíjate. Es un libro lleno de enseñanzas que cada vez que lo lees, encuentras algo nuevo.

→ ¿Su compositor favorito?

José Alfredo (Jiménez).

