Detienen a exdirigente estatal del PAN en Sonora

Por orden de un juez local, Juan Bautista Valencia Durazo, expresidente del PAN en Sonora, fue detenido por presunto fraude de más de 400 millones de pesos de cuotas que se descontaron a los empleados del gobierno del estado a través de la Dirección de Recursos Humanos, en la administración del exgobernador Guillermo Padrés.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutaron la diligencia judicial a las 11:00 horas de este viernes 22 de junio, y trasladaron al detenido hasta el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, donde se encuentra en calidad de indiciado.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de Sonora, lleva a cabo la investigación del presunto fraude denunciado por el ex presidente interino de ese organismo político Leonardo Guillén, quien en el 29 de julio del 2016, también interpuso una denuncia ante la Comisión Anticorrupción del Consejo Nacional del PAN.

En la denuncia al partido se establece que los descuentos efectivos de cuotas del 13 de septiembre del 2009 al 12 de septiembre del 2015, se realizaron a los militantes pero no ingresaron a las arcas del partido político.

En ese documento, los panistas exigieron que se deslinden responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones de Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuen Aranda, los dos primeros en su carácter de ex secretarios de Hacienda y el tercero como ex tesorero del gobierno estatal.

Demandaron una investigación contra Valencia Durazo, ex presidente del CDE del PAN del 13 de septiembre del 2009 al 12 de septiembre del 2015, en relación a la retención, transferencia, administración y ejecución de recursos no enterados al PAN provenientes de descuentos hechos en calidad de cuotas aportadas por ex trabajadores del gobierno del Estado que militan en el PAN.

En relación a estos hechos, también fue detenido e ingresado al Cereso 1 de Hermosillo, el exdirector de Recuros Humanos del gobierno del estado.

La Fiscalía de Delitos Electorales omitió detalles del caso porque en virtud de que el proceso se encuentra vigente.

Por separado, el Partido Acción Nacional en Sonora exigió un esclarecimiento puntual a las autoridades correspondientes sobre los motivos por los cuales fue privado de su libertad, el ex presidente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo; exigimos un alto a las filtraciones sobre este hecho que sólo promueven un ambiente enrarecido en esta etapa final del proceso electoral.

El llamado es para evitar que este hecho sea catalogado como una consecuencia del abuso de poder por parte del PRI- Gobierno hacia opositores a través de la procuración de justicia.

De no aclararse a la brevedad, sólo demostrarán el manejo de la procuración de justicia con fines políticos.

De tratarse de un proceso legal, plenamente constituido, esperamos que éste se apegue al legítimo Estado de Derecho y permita la Defensa Legal correspondiente.





