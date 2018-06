Pentágono abrirá sus bases para niños migrantes

MCALLEN, EU.-

El Pentágono aceptó abrir sus bases militares para albergar a hasta 20.000 niños migrantes que sean separados de sus padres tras haber llegado a la frontera sur del país, dijo el jueves un funcionario del departamento de Defensa.

El funcionario dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), pidió los espacios y el Pentágono aceptó ofrecer apoyo. Señalan que tenía conocimiento del pedido y habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo todavía no había sido anunciado.

The Washington Post fue quien primero reportó este acuerdo.

El HHS pidió cuatro bases como albergues, pero no está claro qué bases se usarían. Tres de esas bases están en Texas: el Fuerte Bliss y las Bases de la Fuerza Aérea Goodfellow y Dyess. La cuarta es la Base de la Fuerza Aérea Little Rock en Arkansas. No se sabe si otras bases están bajo consideración.





